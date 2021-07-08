Референдум по Конституции перенесут на ноябрь?

Что известно

Власти и оппозиция Беларуси готовят свои предложения по изменения в Конституцию. А пока появилась информация о ее возможном сроке проведения конституционного референдума.





«Конституционный референдум, который планирует Лукашенко, может состояться в ноябре. Возможная дата 7 ноября», — заявил политолог Дмитрий Болкунец.





Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.





Комиссия готовится к итоговому заседанию

Между тем 7 июля официальная Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон, передает БелТА.





«На предыдущем заседании Конституционной комиссии всесторонне, тщательно были проанализированы предложения граждан, членов Конституционной комиссии по возможным изменениям преамбулы Конституции, раздела «Основы конституционного строя», определения конституционного статуса Всебелорусского народного собрания.





Сегодня на заседании рассматриваются юридически оформленные поступившие предложения по указанным направлениям. И, таким образом, можно констатировать, что все разделы Конституции, возможные их изменения рассмотрены на заседании Конституционной комиссии», — сказал глава комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.





По его словам, 21 июля на итоговом заседании комиссия планирует рассмотреть в целом юридически оформленные предложения по изменению Конституции, чтобы «внесенные изменения не породили внутренние противоречия и системную несогласованность главного закона нашей страны».





«После 1 августа мы еще будем проводить заседание Конституционной комиссии с участием президента», — сказал Миклашевич.





У оппозиции будет свой вариант

Светланы Тихановской, Координационного совета, Общественной конституционной комиссии и Народного антикризисного управления Между тем инициатива «Честные люди» при участии Кабинета представителейКоординационного совета, Общественной конституционной комиссии и Народного антикризисного управления запустила платформу «Честный выбор», где стартовала кампания «Народная Конституция».





В рамках кампании все совершеннолетние граждане Беларуси могут принять участие в создании и вынесении на общенациональный референдум проекта Конституции от объединенных демократических сил.





«Кампания «Народная Конституция» — это возможность говорить о том, какой видят Конституцию белорусы, и о необходимости изменения подходов к проведению выборов, формированию комиссий и подсчёту голосов. Для того, чтобы оказать серьёзное общественное давление на систему, нам необходимо активное участие белорусов.





В 2020 году белорусы показали, что они не дадут себя обмануть и будут продолжать всеми законными способами добиваться того, чтобы их мнение и выбор были учтены», — прокомментировала член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова.





Для того, чтобы добиться вынесения проекта Народной Конституции на референдум, оппозиция предлагают гражданам Беларуси отправлять обращения с таким требованием в Конституционную комиссию.





До 27 августа будут проходить открытые экспертные и общественные дискуссии вокруг проекта Народной Конституции, а также народные голосования по его важнейшим положениям.









Ермошина против двух вариантов

Между тем, как рассказала месяц назад глава ЦИК Лидия Ермошина, референдум по новой Конституции пройдет в феврале 2022 года по старому избирательном законодательству. А еще она считает, что отсутствие возможности выбирать какие изменения в Конституцию вносить, а какие нет — это нормально.





По словам Лидии Ермошиной в бюллетене для голосования будет один вариант Конституции, подготовленный людьми, назначенными Александром Лукашенко участниками его конституционной комиссии. При этом, перечень всех новаций будет обозначен только в одном вопросе: «Если с чем-то не согласен, то, значит, будет голосовать против всех поправок».