Габрелян и Костин в суде





5 июля друзей отпустили без суда – их дела были отправлены на доработку. Но в тот же вечер все трое вновь были задержаны и водворены в ИВС. В чём их обвиняют на этот раз – неизвестно, пишет "Бобруйский курьер".





Изъяли книги с бело-красно-белой символикой, Конституцию 1994 года





Как рассказали ребята, вечером 2 июля они отдыхали в одном из бобруйских кафе накануне выходного дня, государственного праздника Дня независимости. Когда они вышли из кафе, к ним подошли сотрудники ОМОНа, со слов задержанных – могилёвского. Силовики сослались на то, что молодые люди нетрезвые и предложили проехать на экспертизу.





Затем троих доставили в Ленинский РОВД, где продержали около 18 часов. Выяснилось, что друзей обвиняют не в нахождении в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, а в неповиновении законным требованиям сотрудников милиции. Мужчинам дали подписать протоколы по ст.23.4 КоАП РБ.





У Дмитрия Костина нашли при себе листовки с рекламой одного из бобруйских телеграм-чатов. Как подчёркивал сам Дмитрий, ничего незаконного в этих листовках не было, этот телеграм-чат не был признан экстремистским. Тем не менее, у ребят провели обыски, изъяли технику.





Виталий Федосеев рассказал, что у него забрали книги, на обложках которых была бело-красно-белая символика. У Евгения Габреляна изъяли Конституцию 1994 года. Как рассказал Меружан Габрелян, отец Евгения, эту Конституцию забирают уже во второй раз – в январе молодого человека задерживали и тоже проводили обыск.





Виталий Федосеев с матерью.





В ИВС на кроватях не было матрацев, всю ночь не выключался яркий свет





К 16.00 5 июля всех троих привезли в здание суда на Тухачевского. Ребята рассказали, что в ИВС их содержали в почти карцерных условиях: на кроватях не было не то что постельного белья, но даже матрацев. Ночью не выключалось яркое освещение, дважды будили и требовали назвать своё имя. В день суда не дали обед.





Около часа задержанные ждали суда, когда вдруг подошёл сотрудник милиции и сообщил, что рассмотрения дел не будет – их отправили на доработку и устранение недостатков. Молодых людей отпустили.





Виталий Федосеев уехал с матерью домой, а Дмитрий Костин и Евгений Габрелян остались пообщаться с друзьями, а также с корреспондентами «Бобруйского курьера». Приблизительно через 10-20 минут приехали сотрудники ИВС и увезли Дмитрия и Евгения в УВД на Минскую, 130. Первоначально было сказано, что для беседы с начальником отдела охраны правопорядка и профилактики Сергеем Рудько.





Виталий Федосеева также вновь доставили в УВД. Как рассказала его мама, силовики ждали их возле подъезда.





Как стало известно позже, вновь задержанных допрашивали сотрудники уголовного розыска, у троих провели повторные обыски. В итоге молодых людей вновь задержали на 72 часа на основании ст.108 УПК РБ – в связи с подозрением в совершении преступления. Какого – до сих пор не знают даже родители троих друзей. Как рассказал отец Евгения Габреляна Меружан, ему пообещали, что, возможно, более конкретная информация появится в среду, 7-го июля, после обеда.