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Убийство президента Гаити: задержаны предполагаемые убийцы

Один из министров Гаити заявил о задержании предполагаемых убийц президента Жовенеля Мойза. Об этом сообщает AFP News Agency в четверг, 8 июля.



"Предполагаемые убийцы президента Гаити под стражей, говорит министр правительства", - сказано в материале агентства.

По данным полиции, четверо наемников убиты и двое арестованы после убийства президента Гаити.

Также о задержании подозреваемых в убийстве президента сообщил министр коммуникаций Гаити Франц Экзантус.

Сейчас в столице Гаити Порт-о-Пренс полиция проводит спецоперацию.

Президент Гаити Моиз, возглавлявший государство с 2017 года, в ночь на 7 июля получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию. После этого исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил о решении властей ввести военное положение на территории республики.
Корреспондент
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