Отправлять не торопятся: Эстония назначила нового посла в Минск





Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила новым послом страны в Беларуси дипломата Яака Ленсмента, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.





Мерике Кокаева. Приказ о назначении Ленсмента на новую должность был подписан главой государства Эстонии во вторник, пишет Sputnik. Также Кальюлайд отозвала с должности нынешнего посла Эстонии в Беларуси





Интересно, что МИД Эстонии в начале июня отмечал, что не решил, нужно ли отправлять своего посла в РБ. Дело в том, что многие страны Запада не признали Александра Лукашенко законным президентом страны.





Новый посол Эстонии – кто он?

Яак Ленсмент окончил в Минске БГУ по специальности "Философия" (1991-й). Дипломат может разговаривать на русском, немецком и английском языках. Работал в 1990-е годы в посольствах Эстонии в Киеве и Москве. А в 2010 году Ленсмент стал руководителем дипмиссии Таллина в Минске, где проработал четыре года.

В августе 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. По данным ЦИК Беларуси, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов. После этого в стране начались протестные акции несогласных с результатами.





Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Беларуси против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела.





Многие страны Европы, а также США и Великобритания ввели против Минска санкции, Беларусь отреагировала и выслала ряд дипломатов.