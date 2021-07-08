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Шендерович: Лукашенко — отрезанный ломоть

Российский писатель и журналист Виктор Шендерович в программе "Особое мнение" на радио "Эхо Москвы" высказался о стене, которую Литва собирается возводить на границе с Беларусью., чтобы бороться с наплывом незадокументированных мигрантов.

Шендерович: Лукашенко — отрезанный ломоть
По мнению писателя, Лукашенко использует мигрантов в качестве единицы торговли и таким образом мстит Евросоюзу за санкции, передает euroradio.fm.

"[Мигранты] — это такой расходный материал, очень дёшево достающийся, потому что его завались — только распахни двери. Потому что люди хотят попасть из тиранических режимов в Европу. Беларусь очень удачно лежит на пути — отлично! Это в сущности разновидность торговли людьми в 21 веке", — говорит Шендерович.

Писатель считает, что в отличие от демократических стран у тиранических больше маневров:

"Ему плевать на судьбы людей и поэтому у него развязаны руки. Маленькая Литва пытается что-то предпринять. Конечно, маневренность Лукашенко, его бестыдство позволяет ему выигрывать тактически. Стратегически тут как год как минимум уже всё понятно: Лукашенко — отрезанный ломоть".

Поэтому, считает писатель, Литва сейчас оказалась между молотом и наковальней, между гуманитарным фактором и просто угрозой национальной безопасности:

"Она оказывается просто в заложниках, потому что для Лукашенко организовать поток нелегальных беженцев из Азии это 2 секунды".

"Мир, кажется, понял, с кем имеет дело, — резюмирует Шендерович.
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