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Польша поможет Литве справиться с наплывом мигрантов, прибывающих через Беларусь

Польша поможет Литве справиться с наплывом мигрантов, прибывающих через Беларусь

Об этом заявил глава МИД Польши.

Польша поможет Литве справиться с наплывом нелегальных мигрантов, которые прибывают через территорию Беларуси. Об этом заявил глава польского МИД Збигнев Рау в ходе своего визита в Вильнюсе, передает «Радио Польша».

Министр иностранных дел Польши добавил, что масштабы наплыва нелегальных мигрантов через Беларусь представляют собой проблему не только для Литвы, но и для всего Евросоюза.

«Эта проблема заключается в том, что мигрантам с Ближнего Востока предлагают приезжать в Беларусь, оттуда им помогают добраться до белорусско-литовской границы и показывают места, где они эту границу могут в меру безопасно для себя пересечь», - сказал Збигнев Рау.

Мигранты, незаконно пересекающие белорусско-литовскую границу, в основном прибывают из Ирака. Только в этом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли около 1300 человек, что в несколько раз больше, чем за весь предыдущий год. Вильнюс считает, что это форма гибридной войны, за которой стоит режим Александра Лукашенко.
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