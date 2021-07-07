Во вторник стало известно о желании белорусских властей сократить до минимума посольство Литвы в стране. Причину такого шага официальный Минск даже не скрывал — придание дипломатического статуса в Вильнюсе офису Светланы Тихановской, пишет Салідарнасць. Из всего посольства в Беларуси остается работать лишь один консул и три административно-технических сотрудника.

Наименьшее из зол?

Похоже, что белорусские власти продолжают нащупывать наиболее «эффективные» методы ответа Европе на их «недружественные инициативы».





Как бы то ни было, дипломатический конфликт с сокращением персонала литовского посольства для белорусских властей выглядит куда менее затратным действом, чем ограничение продажи и транзита немецкой продукции. Если уж прибегать к популярной нынче аналогии про прострелы разных частей тела — как выстрел в ногу против выстрела в голову. В ногу, то есть в посольство, все же не так катастрофично.





Логика понятна: в конце концов, отношения с Литвой у официального Минска в последнее время и так были на нуле без особых шансов улучшиться в ближайшее время. Вильнюс, приютивший главного соперника Лукашенко, будет, пожалуй, последним, с кем белорусские власти начнут диалог. Так почему бы не проучить «недружественных соседей»?





Другое дело, что заявления о закрытии всего и вся вполне могут (и чаще так и есть) остаться лишь вербальными угрозами (привет, украинской границе). А вот сокращение диппредставительства уже вполне реальный шаг. Да и, как показывает практика, единожды разорвав, вернуться к нормальным отношениям бывает крайне сложно.

13 лет ехал, но не доехал

Достаточно посмотреть на ситуацию вокруг посольства США. Выслав в период обострения отношений в 2008 году руководителей дипмиссий, страны так и не смогли восстановить прежний уровень.





Все развивалось так же молниеносно: сначала уехали послы, потом Беларусь рекомендовала Соединенным Штатам сократить количество сотрудников дипмиссии вдвое (17 из 34 оставшихся дипломатов вернулись в США), затем посольство приостановило выдачу виз белорусским гражданам.





К концу 2008-го в американском посольстве в Минске осталось всего пять дипломатов с временным поверенным во главе.





Казалось, после 2014-го отношения на волне украинского кризиса имели шансы на восстановление. В Беларусь с официальными визитами съездили и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, и госсекретарь Майк Помпео. После этих встреч Лукашенко бодро заявил, что «период холода» в отношениях двух стран закончился.





И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей — ведущей страной мира.





Александр Лукашенко





В 2019 году Соединенные Штаты и Беларусь объявили, что следующим шагом для налаживания отношений станет обмен послами. Вскоре были согласованы кандидатуры.





Но после августа 2020-го отношения вновь резко обострились. И Джули Фишер в Минске на данный момент так и не появилась.

Приготовиться остальным?

Распространит ли власть эту практику на другие посольства? Похоже, это зависит в большей степени от развития событий и настроения правителя.





Захочет Лукашенко завтра «пощипать» диппредставительства других стран с «недружественными инициативами» или ограничится вербальными интервенциями, сегодня, похоже, не знает даже он сам. Но вероятность эскалации конфликта, в том числе и по этой линии, достаточно высока.



