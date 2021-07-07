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Литва ответила и вышлет большинство белорусских дипломатов

7 июля МИД Латвии объявил о решении сократить до минимума дипломатическое присутствие Беларуси

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис / ЕГУ

Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Литва разрешила Беларуси оставить в стране одного консульского работника и трех технически-административных работников.

Министерство иностранных дел (МИД) Беларуси во вторник сообщило, что сокращает персонал посольства Литвы до минимума, пока не будут прекращены "недружественные, нагнетающие конфронтацию инициативы Литвы в отношении Беларуси". 



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