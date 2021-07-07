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Ну никак не угодить! Активиста Виноградова арестовали за пост в соцсети, в котором критиковал идею выходить на протест 9 мая

Он получил 15 суток

Как сообщает Белсат, его наказали за пост в Фейсбуке, в котором критиковал идею выходить на протест 9 мая.

Суд посчитал его пост призывом к участию.У него в доме изъяли технику. Ранее сообщает reform.by, прошлым летом после выборов Павел попадал на сутки по тогдашней аналогичной статье КоАП 23.34. После этого его не судили. Но в прежние годы он не раз был административно судим в связи со своей деятельностью, а также был осужден за участие в протестах 2010 года.  
БП
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