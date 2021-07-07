Ну никак не угодить! Активиста Виноградова арестовали за пост в соцсети, в котором критиковал идею выходить на протест 9 мая
Он получил 15 суток
Как сообщает Белсат, его наказали за пост в Фейсбуке, в котором критиковал идею выходить на протест 9 мая.
Суд посчитал его пост призывом к участию.У него в доме изъяли технику. Ранее сообщает reform.by, прошлым летом после выборов Павел попадал на сутки по тогдашней аналогичной статье КоАП 23.34. После этого его не судили. Но в прежние годы он не раз был административно судим в связи со своей деятельностью, а также был осужден за участие в протестах 2010 года.
БП
19:20 07/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение