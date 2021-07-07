«ЕС требует немедленного и безоговорочного освобождения Бабарико, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, находящихся за решеткой за реализацию своих основополагающих прав. Режим должен положить конец репрессиям и несправедливости и привлечь виновных к ответственности».





ЕС также призывает Минск к диалогу с демократической оппозиций и гражданским обществом при содействии ОБСЕ, что должно привести к свободным и справедливым выборам.





Также сообщается, что ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в отношении официального Минска, пишет gazetaby.com





Также стало известно, что к четвертому пакету санкций ЕС присоединилось еще 7 стран: Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.



