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ЕС отреагировал на приговор Виктору Бабарико: «Готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры»

Евросоюз требует от белорусского режима положить конец репрессиям. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

«ЕС требует немедленного и безоговорочного освобождения Бабарико, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, находящихся за решеткой за реализацию своих основополагающих прав. Режим должен положить конец репрессиям и несправедливости и привлечь виновных к ответственности».

ЕС также призывает Минск к диалогу с демократической оппозиций и гражданским обществом при содействии ОБСЕ, что должно привести к свободным и справедливым выборам.

Также сообщается, что ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в отношении официального Минска, пишет gazetaby.com

Также стало известно, что к четвертому пакету санкций ЕС присоединилось еще 7 стран: Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
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