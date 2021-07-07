«Нешульман»: К переговорам по Беларуси в ближайшее время могут привлечь Владислава Суркова
"Сурков серьезно озабочен востребованностью".
Источник рассказал, что к переговорам по Беларуси в ближайшее время могут привлечь Владислава Суркова. Ждём прорыва, пишет российский политический телеграм-канал "Нешульман".
"Сурков серьезно озабочен востребованностью. Учитывая, что с ВШЭ ничего не срослось. Учитывая новый стратегический союз с Медведевым, Беларусь представляется вроде бы удачным местом доказать свою нужность, особенно на фоне Козака, - комментирует это сообщение близкий к Кремлю телеграм-канал "Незыгарь".
Проблема в том, что Сурков чудно всякий раз создаёт «идеальный шторм» и хаотизирует любую проблему. Правда, после этого резко снижаются возможности выхода из проблемы, а кризис становится постоянным. Так что Суркова можно запустить на белорусскую поляну, после чего мы получим хаос. Возможно это поможет какой то период времени удерживать Беларусь, но на перспективу - сурковский план приведёт к потери, потому что само Будущее для Суркова миф, важно только моментное", пишет ex-press.by
19:00 07/07/2021
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