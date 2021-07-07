+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Светлана Тихановская сообщила о подготовке ее визита в США

Светлана Тихановская заявила, что в ближайшее время планируется ее визит в США.


Сейчас ее команда занимается подготовкой этой поездки. Как заявила Тихановская сегодня на брифинге, планируются встречи на высшем уровне, а также с беларуской диаспорой.

Светлана Тихановская также объявила 16 июля днем солидарности с беларускими женщинами. 

"Призываю проявить солидарность с невероятно смелыми женщинами Беларуси, которые прошли через выборы, протесты, пытки, стали лицом беларуской революции. Многие из них — как и Мария Колесникова, главный редактор TUT.ВY Марина Золотова, активистка Антонина Коновалова, многодетная мать Ольга Золотарь — до сих пор остаются в тюрьме, но ими восхищается весь мир", — отметила Тихановская.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]