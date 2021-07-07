Светлана Тихановская сообщила о подготовке ее визита в США





Сейчас ее команда занимается подготовкой этой поездки. Как заявила Тихановская сегодня на брифинге, планируются встречи на высшем уровне, а также с беларуской диаспорой.





Светлана Тихановская также объявила 16 июля днем солидарности с беларускими женщинами.





"Призываю проявить солидарность с невероятно смелыми женщинами Беларуси, которые прошли через выборы, протесты, пытки, стали лицом беларуской революции. Многие из них — как и Мария Колесникова, главный редактор TUT.ВY Марина Золотова, активистка Антонина Коновалова, многодетная мать Ольга Золотарь — до сих пор остаются в тюрьме, но ими восхищается весь мир", — отметила Тихановская.



