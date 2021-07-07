Украина присоединилась к санкциям ЕС

Кабмин считает необходимым введение персональных специальных экономических и иных санкций сроком на три года по отношению к некоторым гражданам Беларуси. Кто под них попадает, пока не уточняется.





В течение месяца санкционный список будет передан на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Решение о том, что санкции должны быть введены, было принято без обсуждения.





Решение о введении ограничительных мер против Беларуси обосновано аналогичными решениями Евросоюза от 2 октября 2020 года и 6 ноября 2020 года (речь идет о первом и втором пакетах санкций. — Ред.).





В постановлении говорится, что санкции соответствуют требованиям защиты национальных интересов Украины.