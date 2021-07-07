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Правозащитники просят возбудить уголовное дело по поводу пыток Николая Дедка

Белорусский Хельсинкский комитет обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Верховный суд по поводу пыток Николая Дедка, Степана Латыпова и других политзаключенных.

Также БХК направил в Генпрокуратуру и СК обращение правозащитных организаций с требованием возбудить уголовное дело в связи с информацией о пытках и жестоком обращении, озвученной Николаем Дедком в суде 1 июля 2021 года.

Обращение подано в форме сообщения о преступлении в соответствии со статьей 170 УПК Республики Беларусь. Согласно ей одним из поводов для возбуждения уголовного дела является сообщение о преступлении должностных лиц государственных органов, а также иных организаций.

Также БХК просит проинформировать, какие меры СК и Генпрокуратура приняли по многочисленным заявлениям и сообщениям о пытках и жестоком обращении в августе 2020 и в последующие месяцы.
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