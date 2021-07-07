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Президента Гаити убили в его же резиденции. До этого в стране проходили массовые протесты

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит ночью в своей частной резиденции. Об этом сообщает France 24.


В заявлении премьер-министра страны Ариэля Генри говорится, что в ночь со вторника 6 июля на среду 7 июля 2021 года "группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански", напала на частную резиденцию Моиз – президент был смертельно ранен.

Глава правительства Гаити призвал население страны "успокоиться" и уверил, что ситуация с безопасностью в стране находится "под контролем".

Издание сообщает, что Моиз за время правления столкнулся с сильным недоверием со стороны значительной части общества. Ранее в этом году в стране прошли массовые протесты.
Источник: liga.net
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