



В заявлении премьер-министра страны Ариэля Генри говорится, что в ночь со вторника 6 июля на среду 7 июля 2021 года "группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански", напала на частную резиденцию Моиз – президент был смертельно ранен.





Глава правительства Гаити призвал население страны "успокоиться" и уверил, что ситуация с безопасностью в стране находится "под контролем".





Издание сообщает, что Моиз за время правления столкнулся с сильным недоверием со стороны значительной части общества. Ранее в этом году в стране прошли массовые протесты.