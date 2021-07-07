7 июля задержанного журналиста доставили в суд Ленинского района Бреста. Административное дело касается публикации, в которой была размещена фотография, признанная "экстремистской".





Речь идет о публикации новости о включении в список лиц, причастных к террористической деятельности, жителя Барановичей, инвалида Владимира Гундаря. В публикации о задержании было использовано его фото в рубашке-вышиванке. Силовики усмотрели в национальном беларуском орнаменте... свастику.





Олега Супрунюка задержали около 22.30 6 июля. Ночь он провел в ИВС. Ему грозит штраф или административный арест.



