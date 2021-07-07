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Редактора портала "Першы Рэгіён" судят за распространение "экстремистских материалов"

Редактора портала "Першы Рэгіён" Олега Супрунюка обвиняют в распространении "экстремистских материалов", сообщает БАЖ.

7 июля задержанного журналиста доставили в суд Ленинского района Бреста. Административное дело касается публикации, в которой была размещена фотография, признанная "экстремистской".

Речь идет о публикации новости о включении в список лиц, причастных к террористической деятельности, жителя Барановичей, инвалида Владимира Гундаря. В публикации о задержании было использовано его фото в рубашке-вышиванке. Силовики усмотрели в национальном беларуском орнаменте... свастику.

Олега Супрунюка задержали около 22.30 6 июля. Ночь он провел в ИВС. Ему грозит штраф или административный арест.
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