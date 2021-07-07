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ПА ОБСЕ приняла жесткую резолюцию по Беларуси

В ответ российская и белорусская делегации 6 июля покинули заседание Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которая сейчас работает в очно-дистанционном формате.

ПА ОБСЕ приняла жесткую резолюцию по Беларуси
На заседании рассматривались две резолюции — относительно Украины и Крыма и «Общий подход к инакомыслию в Беларуси».

Что было в резолюции

Инициатором резолюции по Беларуси выступили Нидерланды. В ней выражается «сожаление по поводу сложившейся на середину июня 2021 года ситуации подавления инакомыслия в Беларуси», а также выказывается «обеспокоенность подрывом права на мирные собрания и свободы СМИ в стране».

В резолюции отмечается, что в Беларуси нарушаются права многих людей, которые «были арестованы, избиты, заключены в тюрьму или сбежали из страны». ПА ОБСЕ призывает парламентариев и власти Беларуси пересмотреть ограничения на мирные массовые мероприятия и свободу СМИ. 

ПА ОБСЕ также призвала Минск обеспечить полное соответствие законодательства страны международным обязательствам в области прав человека, а также «пересмотреть свой общий подход к инакомыслию в республике, прекратить репрессивную тактику, освободить всех политзаключенных, наладить взаимодействие с оппозицией и разрешить проведение честных выборов с участием наблюдателей от ОБСЕ».


Против политизации политики

Делегация России выступала против включения второй резолюции в повестку дня, а потом и вовсе покинула заседание в знак протеста против нарушения регламента. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой высказался «против политизации событий в Беларуси». Он привлек внимание к тому, что белорусские парламентарии лишены возможности работать очно на сессии ПА ОБСЕ в Вене.

«Мы категорически возражаем против ярлыков, которые навешивают как в адрес Беларуси, так и в адрес России абсолютно потерявшие здравый смысл люди в Западной Европе. Мы будем и дальше отстаивать наш суверенитет и наши законы», – заявил Толстой, передает Sputnik.by.

По его словам, в резолюции содержится «абсолютно ложное обвинение в адрес руководства Беларуси, сфабрикованное так называемой оппозицией, которую кормят с руки правительства ряда стран, не имеет никакого значения, никакой силы и никакой легитимности».

По словам председателя делегации РФ в ПА ОБСЕ Петра Толстого, Ассамблея нарушила прописанные в ее же регламенте правила, сообщает interfax.ru.

Беларусь вслед за Россией

По информации sputnik.by белорусская делегация, которая участвовала в заседании онлайн, также покинула пленарное заседание.

Глава белорусской делегации Андрей Савиных, которму было отказано в получении визы для участия в заседании в Вене, заявил, что представители Беларуси «не получили ни одного вразумительного ответа ни от бюро (по Беларуси. — ред.), ни от председателя ПА ОБСЕ. И в этой связи приняли решение прекратить участие в данной сессии».

В итоге за резолюцию по Украине и Крыму проголосовали 126 членов ассамблеи, по Беларуси — 122 из 323 парламентариев.

Что говорят депутаты

В ответ член Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Денис Карась выступил с напоминанием «коллективному Западу». В частности, он представил «семь правил, которые могут обеспечивать процветания государства»:

1) Народ должен охранять свою страну;

2) Люди всех социальных сословий и конфессиональных убеждений должны жить в согласии;

3) Надо уважать старые обычаи и не менять их без причины, соблюдать правила вежливости и долга;

4) Надо признавать различия в поле и старшинстве, поддерживать чистоту семьи и общества;

5) Надо почитать родителей, уважать старших;

6). Надо почитать предков, не забывать их, молится за них и навещать могилы;

7) Надо соблюдать общественную мораль, ценить добродетелей и соблюдать принцип добрососедства.

«Ничто в мире не старо, а только забывается, стирается в памяти поколений. И приходится прилагать много усилий, чтобы восстановить утраченное. Посмотрите, где вы свернули не туда и забыли простые истины. Вспомните, разберитесь у себя и не лезьте к нам, у нас с этим все в порядке и наш народ знает и соблюдает эти правила, а главное этим гордится!» — посоветовал депутат «коллективному Западу».
Источник: telegraf.by
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