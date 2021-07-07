Ландсбергис: Я думаю, что это придумал не Лукашенко

Экс-председатель парламента Литвы, профессор Витаутас Ландсбергис дал интервью DELFI TV, в котором высказался и о проблеме мигрантов.





Одна из наиболее актуальных проблем в Литве - кризис мигрантов. На вопрос, как он видит ситуацию со стороны, Ландсбергис сказал, что в будущем могут быть серьезные проблемы.





"Литва - как лабораторное животное, на ней испытывают еще один метод борьбы, борьбы против ЕС, против демократического объединения стран. Недемократические страны, диктатура, тирания не приемлют демократию, стараются ее разрушить, унизить, подчинить себе. Такие вот задачки, если удастся развалить ЕС, это было бы успехом тирании. Мы видели это и раньше, попытки развала, скажем так, мигранты в данном случае, их наплыв, бегство от несчастий, искусственно созданных несчастий, войн, революций, ужасной ситуации в Сирии, где убивают друг друга, еще приезжают вагнеровцы, чтобы было ужаснее, больше хаоса.





Тогда люди бегут оттуда. А если они бегут в Европу и сеют там раздор, тираниям от этого лучше. Пусть Европа ссорится и не выдержит, развалится. Несколько лет назад такая проблема наносила большой вред Ангеле Меркель. Она отреагировала по-христиански, искренне, и это было ее политической ошибкой – мы примем бедных людей, оказывается, не так надо говорить, надо было ставить интересы своей страны выше бедных людей", – сказла профессор.





На вопрос, как он оценивает предложение сажать мигрантов в тюрьмы и приравнивать к "зеленым человечкам", профессор сказал, что так думать не надо.





"Я думаю, так ни думать, ни делать нельзя, но уже давно была такая установка, что обманщики и мафиози, подстрекающие людей бежать, обещают им хорошую жизнь где-нибудь в Германии или Швеции, берут с них большие деньги, люди продают все свое небольшое имущество, чтобы перебраться в землю обетованную, поскольку Европа - счастливый край, и дилеры, которые обещают их переправить туда, а иногда топят в море, в Средиземном море, многие тонут, берут деньги и живут спокойно", – сказал Ландсбергис.





По словам Ландсбергиса, это месть

"Я думаю, что это придумал не Лукашенко. Ему сейчас месть на руку, вот, чтобы Литве было плохо, Островец - это месть, месть Литве самого Путина, а сейчас организация наплыва мигрантов, ведь их сначала надо доставить в Беларусь, это делает сама Беларусь, а потом их толкают в Литву. Это тоже военное действие, средство военной мести, только Европа не осмеливается назвать это так.





Я вижу, что похожий способ войны, когда на фронте или во время атаки вперед выталкивают мирных безоружных жителей, а особенно, женщин с детьми, пусть плохиши стреляют по ним. Так захватили Крым, кстати, шли женщины, и украинские военные не посмели в них стрелять, а они захватывали посты, вытесняли армию, а потом уже "зеленые человечки" объявили там свое государство.





На следующий день уже это государство подписывает договор о вхождении в состав России – такой механизм там отработан. Какие механизмы могут быть испытаны на нас, может, здесь такого не будет, чтобы отдельные регионы присоединяли к России, но если поселится масса мигрантов, мы ни экономически не сможем их содержать, справиться с ними, если они поднимут бунт. Литва тут бессильна.





Сейчас видно, что проблема ЕС сейчас в Литве, а завтра будет в Швеции, Германии, еще где-то. Множество нелегалов может бунтовать, заставит воспользоваться силой и тогда много гуманитарных миссий осудят применение силы и предложат помощь в белых фургонах" – сказал Ландсбергис.





На вопрос, какими должны быть самые необходимые действия на данный момент, Ландсбергис повторил, что с помощью наплыва мигрантов в Литву пытаются посмотреть, как мы с этим справимся.





"Я думаю, надо добиваться международного обсуждения, и как можно скорее. Не на уровне трех стран Балтии, а всего региона Балтийских и Северных стран, поскольку мишень здесь. Было время, когда мишенью была Греция, Италия, проверяли, как они справятся. Венгрия пыталась возводить стены, это такой жуткий способ, как и Трамп хотел строить стену на границе с Мексикой.





Определенное количество мигрантов принимают все, и надеются, что они принесут пользу, станут счастливыми и трудоспособными гражданами, но могут сюда толкать такие массы, которые принять не под силу никакой стране, не под силу их обнять, накормить, работать в каком-то гуманитарном колхозе. Это испытание, новая форма современной войны – можно назвать формой гибридной войны. Это война против Западной цивилизации, сейчас на линии фронта Литва, а на другой стороне стоит не Лукашенко и Беларусь, а Россия, поскольку Беларусь - это только часть России", – сказал Ландсбергис.







