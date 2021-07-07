«Покушение» на пропагандиста Григория Азаренка, жестокий и беспощадный приговор кандидату в президенты Виктору Бабарико, очередное разоблачение «вселенского заговора» против официального Минска. Куда движется белорусская власть?





Владимиром Гончариком. Об этом «Белорусский партизан» поговорил с кандидатом в президенты 2001 года





-Человек получает ни за что такой срок. Единственное прегрешение состоит в том. Что он посмел выдвинуться кандидатом в президенты, не более того. Изначально его обвиняли и в попытке захвата государственной власти, а в конце концов инкриминировали в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Печально все.





-То есть, мы наблюдаем банальную месть?





-Думаю, да. Человек награждался, был на хорошем счету – и вдруг сделал «опрометчивый шаг», за что и поплатился. С другой стороны, приговор – реальная оценка его силы, власти объективно оценили опасность, исходящую от Бабарико: за него проголосовали.





-А какую опасность для власти Бабарико представляет сейчас?





-История знает примеры: Владимир Ильич, Иосиф Виссарионович, а более близкая история – Нельсон Мандела. История иногда совершает подобные кульбиты. Не исключено, что мы еще услышим фамилию Бабарико в новом качестве.





-Удивляет в белорусских реалиях не только приговор Бабарико. Буквально на днях Лукашенко «раскрыл» вселенский заговор против Григория Азаренка.





-Простите, это даже не буду комментировать.





-Что мы наблюдаем? Мы видим нарастание репрессий внутри Беларуси – без малого год живем в условиях чрезвычайного положения, почти год наблюдаем крестовый поход Лукашенко против коллективного Запада. Один против всех – что это за политика такая?





-Такие действия невозможно назвать политикой. Искусство политики в другом – искать друзей, а не врагов.





Печально, что все действия белорусской власти ведут к изоляции Беларуси от Запада. Ближайший союзник – Россия тоже увлекается поиском врагов, но там все же более трезво оценивают ситуацию. Держать общество в напряженном состоянии, нагнетая страх, выискивая вокруг врагов – ни экономически, ни политически не выгодно, ведет к изоляции. Государство в полной изоляции – где же здесь место суверенитету и независимости?





В 1994 году Лукашенко выступал за свободу мысли и высказываний, за экономические преобразования. Это был этап здорового популизма, когда налево и направо раздавались обещания.





Уже в 2006 году в предвыборной программе Лукашенко уже ни слова не сказано о свободе слова. А в 2020 году уже произнесена историческая фраза: иногда не до законов.





Лукашенко прошел путь от условно «демократического» популизма до установления личностной диктатуры, когда действует не диктатура закона, а диктатура одной личности.





Но союзники, которые еще остались у Лукашенко, должны серьезно задуматься: во что превращается белорусское государство? Не говоря уже про состояние общества. Ведь силовое принуждение к единству народа, а точнее – к единомыслию, это утопия. Действительно, массовые протесты пока затихли, говорят: «навели порядок». Не порядок это, это только внешняя видимость, большинство людей думает иначе.





-Оглядываясь на предыдущие 27 лет Лукашенко, невольно приходишь к конспирологической версии. Лукашенко в самом начале своей карьеры заключил с Кремлем тайный договор: получая поддержку Москвы на правление в Беларуси, он обязался в конечном итоге привести страну в объятия России. Грубо, примитивно, но примерно так ситуация и выглядит: гарант независимость стремительно сдает независимость союзнику. У вас такого ощущения нет?





-Я не могу согласиться с вашим вступлением. Не думаю, что так было. Думаю, определенные надежды на него возлагались. И кстати, Лукашенко упустил свой шанс войти в историю достойным президентом, несмотря на то, что его приход к власти был неподготовленным и случайным.





Согласен, что все, что сейчас делается, - это угроза независимости и суверенитету Республики Беларусь. А как иначе? Стремительно растет зависимость страны от России, а развиваться без внешних заимствований будет ох как тяжело. Помните, как в детстве ребенку указывали, что надо попросить прощения, признай, что ошибся? Ошибся – признай и попроси прощения, а не угрожай всему миру: будет плохо. Плохо будет нам: будут сокращаться рабочие места, поступления в бюджет и так далее. Нужно наводить мосты, а не разводить их.





А на добрый толк надо бы ускорить проведение референдума по Конституции, подготовить проведение выборов без участия нынешнего главы государства, потому что выборы с его участием приведут к аналогичному результату, как в августе 2020 года. Наши союзники, если они желают добра не государству, а народу Беларуси, должны занять именно такую позицию.





-Но, кажется, на планах конституционной реформы поставлен жирный крест.





-Похоже. Но ведь реалии таковы – напрашивается именно такое решение проблемы.





-На что сейчас может делать ставку Лукашенко?





-Что ж мы будем за него гадать (смеется). Надо б остановиться, задуматься и попробовать все-таки провести референдум и новые выборы. И подготовить, так сказать, почетный уход с должности президента.





Это самое человеческое решение. Будет ли оно? Сомневаюсь.



