



"МИД Израиля заявил во вторник, что комментарии Лукашенко "неприемлемы". Заместитель генерального директора отдела Евразии и Западных Балкан МИД Израиля Гэри Корен вызвал временного руководителя посольства Беларуси в Израиле для беседы в свете этого", - указывает издание.





Напомним, пишет Смартпресс, 3 июля Лукашенко принял участие в торжественном мероприятии в мемориальном комплексе "Курган Славы". Он возложил венок к подножию Кургана Славы, после него цветы к мемориалу возложили высшие должностные лица страны.





Позже Лукашенко заявил, что есть "претензия к нашему поколению, что мы не умели преподнести заблудшим и прочим за границей нашего государства сущность нашей Победы". По его словам, "мы не добились от них, чтобы они ценили эту Победу, а через нашу Победу ценили нас, что мы их спасли, что мы им подарили жизнь".





"Надо признать наше поколение здесь уступило. И вам, молодому поколению, надо иметь это в виду и исправить ту ошибку, которую мы допустили. Я уже говорил о том, что мы начали это делать, расследуя преступления нацизма на белорусской земле. Это сродни белорусскому холокосту, или холокосту белорусского народа. Евреи ведь смогли это доказать. Весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать, а мы такие толерантные, такие добрые никого не хотели обидеть. Допрыгались до того, что нас обидели. Поэтому мы начали этот процесс, но вам следует его продолжить. Это очень важно, это не менее важно, чем победы в экономике, результаты в экономике, в финансах, потому что это касается сердец и душ каждого человека. Если мы потеряем сердца и души, мы повторим то, что было в прошлом году, может быть, еще в более худшем варианте", - сказал Лукашенко.