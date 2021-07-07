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К санкциям ЕС против Беларуси присоединилось семь стран

Речь идет о четвертом пакете ограничительных мер, принятом в ответ на перехват Минском самолета Ryanair и задержание Протасевича.


Семь государств, не являющихся членами Европейского Союза, пишет korrespondent.net, присоединились к санкциям сообщества против Беларуси. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС, обнародованном во вторник, 6 июля.

Решение ввести ограничительные меры против республики приняли власти Северной Македонии, Черногории, Сербии, Албании, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии.

Речь идет о присоединении к четвертому пакету санкций ЕС в отношении Беларуси, принятом 21 июня в ответ на перехват Минском самолета Ryanair и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

"Решение означает, что национальная политика стран согласовываться с решением Совета ЕС. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - указано в пресс-релизе.

Напомним, Александр Лукашенко пригрозил западным странам ограничить транзит товаров из Германии через территорию страны в Китай и Россию, если в Европе "будут нагнетать обстановку новыми этапами санкций".
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