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Стало известно, на сколько сократится персонал посольства Литвы в Беларуси

Ранее во вторник МИД Беларуси заявил, что Минск сократит до минимума дипломатическое представительство Литвы в стране.


© Посольство Литвы в Минске

В литовском посольстве в Беларуси останется один консул и три административно-технических сотрудника, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Белорусский МИД во вторник заявил, пишет Sputnik, что сокращение диппредставительства Литвы в Беларуси – ответный шаг. Ранее Минск сократил представительство Латвии до 1 сотрудника.

Взаимная высылка дипломатов


Министерство иностранных дел Литвы приняло в пятницу, 28 мая, решение о высылке двух сотрудников посольства Беларуси за "деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".

Представитель посольства Беларуси был вызван в МИД Литвы, ему была вручена нота, в которой двух сотрудников посольства объявляют нежелательными лицами. Дипломаты должны покинуть Литву в течение семи дней.

Как заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, этим решением страна солидарна с Латвией, чьи дипломаты и сотрудники посольства в Минске были высланы из Беларуси ранее.

В тот же день два сотрудника посольства Литвы в Беларуси объявлены персонами нон грата в ответ на решение Вильнюса.
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