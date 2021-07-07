Стало известно, на сколько сократится персонал посольства Литвы в Беларуси
Ранее во вторник МИД Беларуси заявил, что Минск сократит до минимума дипломатическое представительство Литвы в стране.
© Посольство Литвы в Минске
В литовском посольстве в Беларуси останется один консул и три административно-технических сотрудника, сообщили в эфире телеканала ОНТ.
Белорусский МИД во вторник заявил, пишет Sputnik, что сокращение диппредставительства Литвы в Беларуси – ответный шаг. Ранее Минск сократил представительство Латвии до 1 сотрудника.
Взаимная высылка дипломатов
Министерство иностранных дел Литвы приняло в пятницу, 28 мая, решение о высылке двух сотрудников посольства Беларуси за "деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".
Представитель посольства Беларуси был вызван в МИД Литвы, ему была вручена нота, в которой двух сотрудников посольства объявляют нежелательными лицами. Дипломаты должны покинуть Литву в течение семи дней.
Как заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, этим решением страна солидарна с Латвией, чьи дипломаты и сотрудники посольства в Минске были высланы из Беларуси ранее.
В тот же день два сотрудника посольства Литвы в Беларуси объявлены персонами нон грата в ответ на решение Вильнюса.
07:16 07/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение