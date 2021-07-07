Татьяна Кузина и политолог Валерия Костюгова. Помимо этого, ряд известных аналитиков в течение последних нескольких недель покинули страну. Накануне мы говорили о том, чем обусловлена утечка мозгов из Беларуси и как себя чувствуют сотрудники высокотехнологических компаний в нашей стране. Сегодня Thinktanks.by делает акцент на деятельности аналитических и исследовательских центров. Это связано с известными событиями: в конце июня были задержаны знаковые персоны экспертного сообщества – одна из основателей Школы менеджеров публичного администрирования SYMPAи политолог. Помимо этого, ряд известных аналитиков в течение последних нескольких недель покинули страну.





О том, несет ли пользу обществу экспертиза аналитических центров и почему к их деятельности сегодня обращено пристальное внимание властей, мы говорим с экспертом Центра экономических исследований BEROC Львом Львовским.





- Для чего обществу нужны инновации – понятно. Есть ли явная прикладная польза от исследовательских центров?





- Кто-то может сказать, что аналитика, журналистика, политология не являются прикладными науками, не создают добавленной стоимости в экономике. Разве что журналистика здесь может выглядеть исключением, поскольку деятельность СМИ связана с размещением рекламы. На самом деле польза и от журналистики, и от социологии, и от аналитики есть. Эта польза связана она с тем, что становится видимой структура того, что объединяет общество. Бизнесмены не берут идеи из ниоткуда. Чтобы создавать идеи, проекты, стартапы, им необходимо хорошо понимать, в каком обществе они живут, какие общие чаяния и ожидания у людей. Если вы хотите организовать новый бизнес, ориентированный на внутреннего пользователя, вам надо владеть социологическими данными, понимать, чем интересуются люди, будут ли у вашей клининговой компании, кафе или проката самокатов, достаточно клиентов, и насколько платежеспособными они будут.





- В чем причина того, что все более явным становится недовольство властей деятельностью аналитических центров?





- Побочный эффект от деятельности аналитиков заключается в том, что властям не нравятся результаты их исследований. Им кажется, что они необъективны, что они оскорбляют власть. Им кажется, что если закрыть и не публиковать статистику по смертности за 2020 год, то можно сделать вид, что в 2020 году люди не умирали вообще.





Но дело в том, что каждый конкретный человек видит реальность с определенными искажениями. И без статистики мы не узнаем, насколько серьезно то или другое явление. Например, человек, у которого во время пандемии умерло несколько очень близких людей, будет считать, что умирают все. А человек, у которого никто из близких не заболел даже, может решить, что коронавирус – это миф, поэтому он не будет носить маску и делать прививки. Объективная реальность никуда не денется, однако решения людей и их выводы из наблюдаемой действительности будут гораздо худшего качества.





- Почему это плохо?





- Можно провести сравнение с человеком, у которого что-то болит. Суть работы нервной системы - не в самой боли и не в том, что ее нужно заглушить. Она просто подает сигнал, что есть проблема с каким-то органом, и эту проблему нужно исправить. Если у человека болит живот или нога, он может начать принимать наркотики, и какое-то время у него ничего не будет болеть. Бороться с независимыми аналитическими центрами и СМИ – то же самое, что принимать наркотики, отключая здоровую реакцию нервной системы. Но надо помнить, что органы от этого не становятся здоровее. Но на какое-то время, пока язва или опухоль не доросли до убийственных размеров, становится легче, но потом может оказаться, что организм уже не спасти.