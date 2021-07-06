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Задержан консул Эстонии в Петербурге на 1,5 часа. МИД Эстонии назвал это провокацией ФСБ

Эстонский консул Март Лятте задержан в Санкт-Петербурге при получении материалов закрытого характера от российского гражданина, заявил Центр общественных связей ФСБ России

 В МИД Эстонии назвали случившееся постановкой и провокацией, пишет Русская служба Би-би-си.

В сообщении российской спецслужбы говорится, что к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

"Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ", - заявляет ФСБ.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают. Однако их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий.

МИД Эстонии назвал задержание Лятте провокацией. "Совершенное ФСБ - постановка. Обвинения безосновательны. Это еще один пример того, что Россия не заинтересована в дружеских отношениях с соседними странами", - сказал агентству BNS пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик.

Он уточнил, что Лятте задержали во вторник после рабочей встречи в Петербургском государственном политехническом институте. "Его задержали на 1,5 часа", - добавил Леммик.

Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.

Лятте - один из четырех консулов Эстонии в Петербурге. Он часто принимал участие в публичных мероприятиях - от театральных до дискуссий о стратегии Балтийского моря.

В 2020 году он приезжал на заседание Верховного суда Карелии по делу Дмитриева. Дипломат тогда заявлял, что вся работа, которую делает общество "Мемориал" (признано в России иноагентом), карельское отделение которого возглавлял Дмитриев, важна, "чтобы раскрыть преступления коммунистического режима, и эту работу надо продолжать".
bbc.com
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