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Адвокат Бабарико: «Мы расцениваем этот приговор как явление временное»

Защитников экс-претендента в президенты, которого приговорили к 14 годам лишения свободы, после суда встречали массовыми аплодисментами.


 

Виктор Бабарико в суде 6 июля. Фото Reuters

 

– Безусловно, мы будем добиваться отмены этого приговора всеми доступными средствами правовой защиты, – заявил Дмитрий Лаевский после финального заседания по «делу Белгазпромбанка», где был вынесен приговор Виктору Бабарико. – Поскольку апелляционного обжалования Виктор Дмитриевич лишен, мы будем обжаловать приговор в порядке надзора. Также будем ставить вопрос о нарушении его прав перед Комитетом по правам человека ООН, цитирует gazetaby.com

 

 Адвокат отметил, что приговор основан на обвинениях, «которые находятся за переделами права». В связи с чем подытожил:

 
Мы расцениваем этот приговор как явление временное.
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