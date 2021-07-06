В ней два эксперта — Влад Кобец, исполнительный директор Международной сети стратегических действий по безопасности, и Дэвид Крамер, бывший помощник государственного секретаря по вопросам демократии и прав человека, отмечают, что белорусский режим изменил своё поведение из-за санкций, но США нужно подтянуться вслед за ЕС, а возможно, и усилить давление на Россию, которая поддерживает Лукашенко.





“В любом случае санкции, похоже, привели к тому, что режим в Минске освободил Романа Протасевича, белорусского журналиста, который летел на угнанном рейсе Ryanair, из тюрьмы и вместо этого поместил его под домашний арест. Он и его русская подруга София Сапега подвергались пыткам во время содержания под стражей. Во время заключения они выступали на государственном телевидении явно под принуждением, восхваляя Лукашенко и отказываясь от своей прошлой деятельности”, — пишет ForeignPolicy.













Скриншот из статьи ForeignPolicy





Как пишет издание, встреча Лукашенко с Путиным в Сочи стала самой дружеской за последние годы. Российский лидер явно не хочет видеть похожий на Украину и Грузию сценарий смены власти в Беларуси, поэтому и поддерживает Лукашенко финансово: “Запад должен продолжать прекращать его финансовую поддержку и затягивать петлю вокруг него, чтобы добиться отстранения Лукашенко от власти”.





ForeignPolicy отмечает, что финансовую поддержку режиму в Беларуси обеспечивают российские “кошельки режима”. Для этого, помимо введённых ранее санкций, аналогичные следует применить к Сбербанку и его генеральному директору Герману Грефу. Три других российских государственных финансовых учреждения — Банк ВТБ, ВЭБ.РФ и Газпромбанк — играют ключевую роль в банковском секторе Беларуси и также должны подвергнуться санкциям.





“К этому списку следует добавить российских пропагандистов, в том числе сотрудников российской государственной телекомпании RT, которых привезли в Минск. Они не журналисты, а опасные лакеи режима”.





Российские компании, которые нацелены на приобретение активов в Беларуси, также должны стать мишенью. К ним относятся контролируемая государством газовая компания “Газпром”, нефтяные компании “Славнефть” и “Роснефть”, а также производитель калийных удобрений “Уралкалий”. Кстати, как считают эксперты, санкции ЕС снижают вероятность покупки “Беларуськалия” “Уралкалием”, но не исключают её.





“Давление Запада на режим Лукашенко должно продолжаться, пока он не уйдёт, — говорят авторы статьи. — Без политической, финансовой помощи и помощи в сфере безопасности Путина с Лукашенко давно бы покончили. Лукашенко уже принёс в жертву независимость и суверенитет Беларуси, усилив свою опору на поддержку России. Вот почему так важно включить в санкции российских сторонников. Дни Лукашенко сочтены, и сейчас Западу не время расслабляться”.





Издание вспоминает, что во время своей недавней поездки в Европу президент США Джо Байден должен был встретиться со Светланой Тихановской в знак солидарности с белорусским народом, а “семёрка” должна была пригласить её присоединиться к своему собранию.





“Эти упущенные возможности могут быть компенсированы надлежащим приёмом в Вашингтоне, включая встречу с Байденом и членами Конгресса США. В конце мая ЕС предложил пакет помощи в размере 3,7 миллиарда долларов, который вступит в силу, “как только Беларусь встанет на демократический путь”. Было бы важно, чтобы Соединённые Штаты сделали подобное предложение во время её визита”.





“Предстоящий визит Тихановской в Вашингтон — это возможность для Соединённых Штатов продемонстрировать свою стойкую оппозицию Лукашенко и его российским сторонникам”, — подытоживают эксперты.



