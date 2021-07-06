Беларусь заявила, что сократит до минимума литовское посольство, сообщает МИД Беларуси.





«В связи с систематическими недружественными действиями Литвы, грубо нарушающими Договор о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой, сегодня в Министерство иностранных дел была вызвана Временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Аста Андияускене, — говорится в заявлении белорусского МИДа.





Литовскому дипломату указано, в частности, на «категорическую неприемлемость заявлений руководства МИД Литвы о наделении неких эфемерных структур в виде офиса т.н. «Белорусского демократического представительства» в Вильнюсе официальным дипломатическим статусом», пишет Салідарнасць





«Вышеупомянутое решение Литвы продолжает серию предпринятых в последнее время официальным Вильнюсом нелепых и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащих духу и уровню добрососедских отношений и подрывающих двустороннее сотрудничество», — отмечают в ведомстве.





Напомним, ранее Беларусь сократила до 1 сотрудника миссию Латвии.



