Фото: Финляндия направит в Литву и Латвию помощь для патрулирования границы с Беларусью (flickr.com//liisaj)









Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.





Помимо двух патрулей, 14 июля будет отправлено также транспортное средство.





Операция продлится до 1 декабря.





Напомним, 2 июля правительство Литвы объявило чрезвычайное положение в связи с наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси.





Затем Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет держать у себя нелегалов. Он отметил, что у страны нет на их содержание денег из-за введенных санкций.





Кроме того, в связи с ростом потока нелегалов, сотрудники Frontex начали охранять границу Литвы с Беларусью.





Добавим, что Эстония планирует направить в Литву пограничников и оборудование для помощи в патрулировании границы страны с Беларусью.



