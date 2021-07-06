Анатолий Лебедько намерен в ближайшее время серьезно заняться проектом новой Конституции, Руководитель центра «Европейский диалог»намерен в ближайшее время серьезно заняться проектом новой Конституции, пишет Салідарнасць.





— Для меня сейчас приоритет — конституционная реформа, и большую часть своего времени я намерен посвящать проекту Конституции новой Беларуси, — рассказал политик в эфире ОГП ТВ.





В ответ скептикам, которые утверждают, что «с Конституцией можно подождать», экс-глава ОГП ответил:





— Я выбрал этот приоритет, потому что, во-первых, я верю в будущее Беларуси. Во-вторых, я — оптимист, и верю в перемены. Придет время, когда Конституция станет законом прямого действия. И мы не должны допустить ошибок, должны очень качественно сделать эту работу.





Политик рассказал, что даже в заключении на Окрестина обсуждал с сокамерниками новые законы:





— Я, даже находясь в камере, проводил дискуссии и дебаты о том, какой должна быть Конституция. А нас на 10 квадратных метрах всегда было 16-19 человек. Мы обсуждали сложные вопросы, например, языковой: у нас должно быть два языка или один, или сначала два, потом один. Дискутировали о том, стоит ли сейчас вводить мораторий на смертную казнь. Мы говорили о политической системе, о том, какой она должна быть, потому что последствия этого вопроса мы все ощущаем.





В ближайшее время Анатолий Лебедько намерен продолжить обсуждение проекта новой Конституции с учеными, политиками и представителями других фокус-групп.



