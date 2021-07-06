Ещё не так давно казалось, что режим Лукашенко находится на грани падения, когда в августе прошлого года после сфальсифицированных президентских выборов в стране вспыхнули массовые протесты. Однако режиму удалось при помощи брутальных репрессий со смертельными жертвами среди протестующих подавить выступление белорусов и фактически вернуть себе полный контроль над страной. Против режима Лукашенко со стороны ЕС и США был введён целый пакет санкций, наиболее тяжёлыми оказались последние евросоюзные санкции в связи с принудительной посадкой в Минске самолёта линий Ryanair и арестом оппозиционных журналистов Романа Протасевича и Софьи Сапеги.





После введения четвёртого пакета санкций белорусский диктатор пошёл на ещё большую конфронтацию с ЕС.





В понедельник, 28 июня, Минск объявил, что приостановит действие соглашения о реадмиссии с ЕС. Иными словами, Минск отказался принимать обратно людей, которые незаконно попадут с территории Беларуси в страны ЕС.





После этого через белорусско-литовскую границу хлынул поток нелегальных иммигрантов, пытающихся попасть в ЕС. Уже в пятницу, 2 июля, правительство Литвы объявило режим общенациональной чрезвычайной ситуации, поскольку нелегальная иммиграция в страну превысила в 11 раз показатели 2020 года.





Лукашенко также заявил о закрытии границы с Украиной, откуда якобы в страну поступает оружие.





Чего можно ещё ожидать от диктатора? Будет ли введено в Беларуси чрезвычайное положение?





Эти и другие вопросы в эфире Польского Радио комментировал политолог Гжегож Кучиньский, аналитик исследовательского центра Warsaw Institute.





Не думаю, чтобы дело дошло до столь радикальных решений. Это элемент борьбы или даже гибридной войны с соседями, с Польшей, и прежде всего с Литвой. Имею ввиду нелегальных иммигрантов. А теперь эта проблема коснулась и Украины. По сути, Беларусь становится дальним плацдармом российского влияния, даже в географическом смысле, если мы посмотрим на карту.





Ситуация в самой Беларуси находится под контролем Лукашенко и белорусского режима. Поэтому не вижу причин вводить в стране какое-то чрезвычайное или военное положение.





Интересно, что нелегальные иммигранты из Беларуси идут потоком через белорусско-литовскую границу, но данная проблема практически не наблюдается на белорусско-латвийской границы. С чем это связано? Можно ли утверждать, что суть в том, что Литва в куда большей степени поддерживает демократическую оппозицию в Беларуси? Мнение эксперта на этот счёт:





Безусловно это два вопроса. Во-первых – с точки зрения Лукашенко большим противником является Литва. А во-вторых, если мы посмотрим на карту, то участок границы с Латвией значительно более короткий, нежели с Литвой. Ввиду этого Литва представляет собой куда более удобный объект для этой агрессии. А в этом случае можно вести речь об агрессии, при использовании нелегальных иммигрантов.





На прошлой неделе имел место VIII Форум регионов России и Беларуси. На нем Владимир Путин заявил, что Беларусь всегда будет другом России и будет ей помогать. «Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Беларуси, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию", – пообещал президент РФ.





Политолог отмечает, что именно благодаря поддержке Кремля белорусский диктатор сохраняет свою власть, но ценой этому является окончательное вхождение Беларуси в железные объятия старшего брата.





С прошлого года это помощь силового характера. Прежде всего имею ввиду очень тесное сотрудничество белорусских и российских спецслужб в борьбе с оппозицией. Не было надобности высылать в Беларусь какие-то дополнительные силы. Хотя, как мы помним, Владимир Путин, в прошлом году говорил о таких резервах, которые якобы были готовыми и стояли у границ с Беларусью. Но в этом не было необходимости.





Однако есть ещё один аспект, сугубо военный и обусловленный внешней политикой. Эту российскую помощь мы можем рассматривать в двух аспектах. Первый – это то, о чём я уже упомянул, то есть, речь идёт о поддержке белорусского режима в борьбе с оппозицией и протестами. На данный момент и по крайней мере на определённое время протесты подавлены.





А второй аспект, он с точки зрения Москвы ещё более существенный. Речь идёт о конфронтации России и её белорусского союзника с Западом и НАТО. Надо помнить о том, что в сентябре начнутся стратегические учения «Запад 2021», в том числе и в Беларуси. И не исключено, что именно эти учения будут использованы для укрепления российского военного присутствия на территории Беларуси на постоянной основе.





Гжегож Кучиньский также подчёркивает, что санкции ЕС и США в отношении режима Лукашенко за фальсификацию выборов и преследование демократической оппозиции ведут к изоляции Беларуси и ставят её на грань экономического краха. По сути, диктатор оказался в ситуации, когда единственным выходом является подчинение воли Кремля в обмен на жизненно важные кредиты и тарифные льготы.





Лукашенко избрал этот путь, так как у него не было особого выхода. Сейчас похоже он уже не может сойти с этого пути, но Лукашенко может пытаться несколько замедлить процесс вхождения в объятия РФ. Прежде всего речь идёт об экономических вопросах. Последние санкции, введённые ЕС в отношении Беларуси, наносят удар по основам лукашенковской экономики. Без непосредственной экономической помощи России, в большем объёме, чем это было в предыдущие годы, Беларусь фактически обречена на банкротство или на такой кризис, который приведёт к социальным потрясениям в обществе. Поэтому у Лукашенко здесь нет другого выхода, он вынужден идти на углубление интеграции с Россией.





Напомню, что до сегодняшнего дня премьер-министр Беларуси твердит, что у них есть план в отношении евросоюзных санкций. Конечно, там были разные странные идеи, как например установление более тесных отношений с Азией. Вместе с тем, были декларации об интенсификации интеграции Беларуси с Российской Федерацией. И именно этого мы и должны ожидать в ближайшие месяцы.



