



Виктора Бабарико, какой бы срок не был дан, это фигура на сегодняшний день такого масштаба в белорусской политике, которая пройдет и через 14, и через 15 лет. "Ожидать оправдательного приговора не было никаких возможностей, — заявила политический аналитик в эфире «Дождя». — Но, мне кажется, в отношении, какой бы срок не был дан, это фигура на сегодняшний день такого масштаба в белорусской политике, которая пройдет и через 14, и через 15 лет.





Мне кажется, он останется популярным. А сегодня он самый популярный политик и самый популярный кандидат в президенты Беларуси.





Сегодня это вообще фигура, которая в какой-то степени стоит над политикой, это — совесть нации, это — моральный авторитет. Все заявления, которые он делал из тюрьмы за последний год, мотивируют людей.





Я не думаю, что о нем забудут. Я думаю, что у него есть очень хороший шанс стать белорусским Нельсоном Манделой".





Екатерина Глод не исключает того, что белорусские власти могут выпустить политзаключенных в обмен на ослабление санкций.





— Освобождение политзаключенных в Беларуси, думаю, вполне реальная возможность. Торг политзаключенными в какой-то степени уже начался. Известно, что несколько недель назад людей, которые находятся в тюрьмах, начали просить писать прошения о помиловании.





Конечно, освобождение того же Виктора Бабарико дало бы громадный стимул и не просто стимул. Это был бы человек, у которого была бы стратегия, который был бы у руля, и тогда ситуация в Беларуси начала бы развиваться очень быстро.





Белорусская оппозиция, в частности офис Светланы Тихановской, настаивают на том, что это не должны быть какие-то отдельные фигуры, а должны быть отпущены все политзаключенные, и тогда можно говорить об ослаблении санкций.





В принципе экономический эффект санкций задержан, наверное, увидеть его можно будет где-то через шесть месяцев.





Поэтому, мне кажется, где-то через полгода можно будет ожидать каких-то переговоров в этой области, — считает аналитик.