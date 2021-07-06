+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Мнение: У Бабарико есть хороший шанс стать беларуским Нельсоном Манделой

Сотрудник Центра анализа европейской политики Екатерина Глод считает, что приговор экс-претендента в президенты никаким образом не отразится на его высоком рейтинге среди белорусов.


"Ожидать оправдательного приговора не было никаких возможностей, — заявила политический аналитик в эфире «Дождя».  — Но, мне кажется, в отношении Виктора Бабарико, какой бы срок не был дан, это фигура на сегодняшний день такого масштаба в белорусской политике, которая пройдет и через 14, и через 15 лет.

Мне кажется, он останется популярным. А сегодня он самый популярный политик и самый популярный кандидат в президенты Беларуси. 

Сегодня это вообще фигура, которая в какой-то степени стоит над политикой, это — совесть нации, это — моральный авторитет. Все заявления, которые он делал из тюрьмы за последний год, мотивируют людей. 

Я не думаю, что о нем забудут. Я думаю, что у него есть очень хороший шанс стать белорусским Нельсоном Манделой".

Екатерина Глод не исключает того, что белорусские власти могут выпустить политзаключенных в обмен на ослабление санкций.

— Освобождение политзаключенных в Беларуси, думаю, вполне реальная возможность. Торг политзаключенными в какой-то степени уже начался. Известно, что несколько недель назад людей, которые находятся в тюрьмах, начали просить писать прошения о помиловании.

Конечно, освобождение того же Виктора Бабарико дало бы громадный стимул и не просто стимул. Это был бы человек, у которого была бы стратегия, который был бы у руля, и тогда ситуация в Беларуси начала бы развиваться очень быстро.

Белорусская оппозиция, в частности офис Светланы Тихановской, настаивают на том, что это не должны быть какие-то отдельные фигуры, а должны быть отпущены все политзаключенные, и тогда можно говорить об ослаблении санкций. 

В принципе экономический эффект санкций задержан, наверное, увидеть его можно будет где-то через шесть месяцев.

Поэтому, мне кажется, где-то через полгода можно будет ожидать каких-то переговоров в этой области, — считает аналитик. 
Источник: gazetaby.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]