



Остальные фигуранты дела Белгазпромбанка, которые в отличие от экс-банкира признали свою вину, получили гораздо меньшие сроки - от 3 до 6,5 лет лишения или ограничения свободы. Что о приговоре Бабарико, который, согласно опросам, остается самым популярным политиком страны, думают белорусы - у DW.





Адвокат Бабарико: Рассматриваем приговор как временное явление

Из приговора Верховного суда следует, что Виктор Бабарико был признан виновным по двум статьям УК РБ - "Получение взятки в особо крупном размере" (часть 3 статьи 430) и "Легализация средств, полученных преступным путем" (часть 2 статьи 235). И хотя прокурор запрашивал для экс-банкира максимальный срок - 15 лет лишения свободы, суд приговорил его к 14 годам колонии, а также штрафу в размере 5 тысяч базовых (около 50 тысяч евро) и возмещению причиненного ущерба в 46 млн рублей (около 15 млн евро).





Чтобы поддержать Виктора Бабарико, единственного из 8 фигурантов дела, который не признал свою вину, к зданию Московского суда Минска, где проходили заседания, пришли десятки человек. И хотя большинство из них в зал суда не попали, и милиция настоятельно просила их разойтись, люди остались и овациями встретили адвокатов экс-главы Белгазпромбанка.





Адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский прямо на выходе из здания суда заявил, что защита будет добиваться отмены приговора всеми доступными правовыми средствами: "Как известно, апелляционного обжалования Виктор Дмитриевич лишен, поэтому мы будет обжаловать приговор в порядке надзора. Также будем ставить вопрос о нарушении прав Бабарико перед Комитетом по правам человека ООН - это наши два ближайшие действия".





Кроме того, Дмитрий Лаевский подчеркнул, что вынесенный судом приговор основан на обвинениях, которые находятся за пределами права. "Мы расцениваем приговор как временное явление”, - подчеркнул адвокат.





Политолог: Бабарико остается важным "политическим товаром" для Лукашенко

Приговор в 14 лет колонии директор института "Политическая сфера” Андрей Казакевич назвал прогнозируемым, учитывая ту риторику, которую власти использовали в отношении своих оппонентов.





"Очевидно, что это жестокий и не основанный на праве приговор. Это значит, что в ближайшее время не будет деэскалации ситуации, хотя Бабарико и остается важным "политическим товаром" для Лукашенко и будет использоваться в переговорах с Западом для получения уступок с его стороны", - считает политолог.





По его мнению, Бабарико вряд ли отсидит весь срок: "Кризис в Беларуси не затянется настолько, чтобы Бабарико находился в заключении так долго. Возможно, он будет отпущен с условием, что покинет страну. Или власти могут использовать сценарий 2011 года - отпустить политзаключенных в качестве жеста для нормализации отношений, когда ситуация в стране, по мнению властей, стабилизируется”.





Штаб Бабарико считает приговор политически мотивированным

Сам Виктор Бабарико не раз указывал, что дело против него является политически мотивированным и связано с его решением участвовать в президентской кампании 2020 года. "Я знаю одно, мотив был только один: я хочу жить в стране, где торжествует закон", - отметил Бабарико на заседании суда 6 апреля. От дачи показаний в ходе процесса экс-банкир отказался.





Пресс-секретарь его штаба Глеб Германчук в разговоре с DW напомнил, что Виктор Бабарико не признал свою вину, и штаб также считает его невиновным: "Адвокат Наталья Мацкевич в прениях сделала упор на политическую мотивированность дела, рассказала, как в июне Бабарико рекордно быстро собрал небольшую инициативную группу, подписи и начал пользоваться поддержкой населения. Получается, что репрессии начались только после этого, и банк, который ранее проходил все проверки, вдруг оказался в такой ситуации".





Помимо этого, пресс-секретарь обратил внимание на ангажированность заявлений государственных СМИ и высших госчиновников по этому делу. "Была нарушена презумпция невиновности, мы видим давление на адвокатов - все это свидетельствует о том, что Лукашенко в начале прошлого лета получил очень сильного соперника в виде Бабарико”, - убежден Глеб Германчук.





Как обсуждают приговор Бабарико в белорусском сегменте соцсетей

Дело Бабарико сразу же прокомментировала и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. "Безумный срок человеку, который решил пойти в политику и стал одним из лидеров, которые разбудили страну от долгого сна. 14 лет - за веру в идею: однажды нам будет сложно объяснить внукам, что это действительно происходило", - написала Тихановская в своем телеграм-канале.





Суровый приговор Виктору Бабарико белорусы активно обсуждают в социальных сетях, большинство при этом полагает, что экс-банкир не отбудет весь срок. "Виктор Бабарико не будет сидеть 14 лет, это все прекрасно понимают. Как и я не планирую быть эмигрантом, а хочу жить у себя дома, на Родине, в Беларуси", - уверен блогер Антон Мотолько. Также часто встречаются слова благодарности экс-банкиру. "Спасибо, что вы разбудили белорусов: не сдались и не пошли на сотрудничество", - написал юрист Михаил Кирилюк.





"Сегодня Беларусь приговорили к еще 14 годам экономической депрессии, разрушения институтов, разрушения карьер, человеческих жизней и планов на будущее. Приговорили люди, уже отнявшие у Беларуси целый год свободы, реформ, мечт", - так на своей странице в Facebook откликнулся на решение суда экономист Лев Львовский.





Некоторые на вынесенный Бабарико приговор реагируют черным юмором: "Как-то по-новому стало восприниматься понятие "Президентский срок".