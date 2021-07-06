



Егор Лебедок в своем Телеграм-канале. "Единственно, что упустил сказать в контексте приезда Патрушева, так это следующий момент. Накануне его приезда в Беларусь 26 августа 2020 года ходили слухи о так скажем мнении Патрушева о силовиках в Беларуси, в частности, не лучшем о Равкове, - пишет в своем Телеграм-канале.





- И действительно, спустя неделю Равков был снят с должности секретаря Совета безопасности и назначен Вакульчик (тоже пробыл не долго). В этой связи не исключаю в ближайшие 1-3 недели перестановки не только в силовом блоке, но и в энергетике/нефтянке/транспорте, минфине и МНС.





А в контексте упомянутых мною действий по отрезанию Лукашенко путей на запад и борьбе с западной мягкой силой, есть существенная вероятность снятия Макея с должности главы МИД.





Учитывая его заслуги, оптимальное следующее его место – глава управделами президента (место вакантно после отставки Шеймана, который выполнял функции приближенные к дипломатическим, только в теневых условиях и в особых странах).





Макей как 1) проверенный кадр (а на должности управделами должен быть самый проверенный ввиду схем, которые через нее реализуются) и 2) с дипломатическим опытом (в том числе «выхода» на запад через третьи страны) вполне подходит.





Но могут и просто отправить в громкое и теплое место, но от которого ничего не зависит, если Макей продолжит попытки выхода на Запад для восстановления отношений без разрешения РФ", - считает эксперт.











