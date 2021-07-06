В Кремле прокомментировали идею Лукашенко перекрыть транзит из Европы
В Кремле считают, что Беларусь столкнулась с "агрессивным поведением" по отношению к ней
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность ограничения официальным Минском транзита из Европы, заявил, что «это следствие резких, неоправданных и незаконных санкций против Беларуси».
Сегодня Лукашенко в качестве ответа на европейские санкции поручил правительству ограничить транзит товаров из Германии через Беларусь в Россию и Китай.
Источник: echo.msk.ru
14:52 06/07/2021
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