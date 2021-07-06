В Кремле прокомментировали идею Лукашенко перекрыть транзит из Европы





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность ограничения официальным Минском транзита из Европы, заявил, что «это следствие резких, неоправданных и незаконных санкций против Беларуси».





Сегодня Лукашенко в качестве ответа на европейские санкции поручил правительству ограничить транзит товаров из Германии через Беларусь в Россию и Китай.