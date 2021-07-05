SYMPA: Арест Татьяны Кузиной стал неожиданным и шокирующим

Pешение было принято 1 июля, сообщает на своей странице в Facebook Школа молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA.





В сообщении также сказано, что Татьяна Кузина была переведена в следственный изолятор № 1 на ул. Володарского в Минске, и "на момент написания этого текста ни причина задержания, ни инкриминируемые Татьяне статьи уголовного кодекса неизвестны". Адвокат эксперта находится под подпиской о неразглашении.





SYMPA напоминает, что Татьяна Кузина активно занимается научной деятельностью, также она стояла у истоков Школы молодых менеджеров публичного администрирования (SYMPA), которая насчитывает более 250 участников и выпускников, в том числе госслужащих, гражданских активистов, бизнесменов, журналистов.





В сообщении говорится: "арест Татьяны стал неожиданным и шокирующим развитием репрессивной политики беларусских властей, начавших нападение на представителей беларусского исследовательского и экспертного сообщества".





Авторы напоминают, что через несколько дней после ареста Татьяны Кузиной была арестована и политолог Валерия Костюгова, а такие известные эксперты как Артем Шрайбман и Сергей Чалый в недавнем прошлом были вынуждены покинуть страну.





Команда SYMPA просит выразить солидарность с Татьяной Кузиной и белорусским экспертным сообществом путем распространения информации об этой ситуации или другим доступным способом.