+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

SYMPA: Арест Татьяны Кузиной стал неожиданным и шокирующим

Предварительное содержание Татьяны Кузиной под стражей было продлено до 10 дней.

Pешение было принято 1 июля, сообщает на своей странице в Facebook Школа молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA.

В сообщении также сказано, что Татьяна Кузина была переведена в следственный изолятор № 1 на ул. Володарского в Минске,  и "на момент написания этого текста ни причина задержания, ни инкриминируемые Татьяне статьи уголовного кодекса неизвестны". Адвокат эксперта находится под подпиской о неразглашении.

SYMPA напоминает, что Татьяна Кузина активно занимается научной деятельностью, также она стояла у истоков  Школы молодых менеджеров публичного администрирования (SYMPA), которая насчитывает более 250 участников и выпускников, в том числе госслужащих, гражданских активистов, бизнесменов, журналистов.

В сообщении говорится: "арест Татьяны стал неожиданным и шокирующим развитием репрессивной политики беларусских властей, начавших нападение на представителей беларусского исследовательского и экспертного сообщества". 

Авторы напоминают, что через несколько дней после ареста Татьяны Кузиной была арестована и политолог Валерия Костюгова, а такие известные эксперты как Артем Шрайбман и Сергей Чалый в недавнем прошлом были вынуждены покинуть страну.

Команда SYMPA просит выразить солидарность с Татьяной Кузиной и белорусским экспертным сообществом путем распространения информации об этой ситуации или другим доступным способом.
Источник: thinktanks.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]