Карбалевич: Пока Лукашенко будет у власти, Виктор Бабарико не выйдет

Приговор Виктору Бабарико не стал неожиданным. В том, что он будет обвинительным, ни у кого сомнений не было. Особых надежд на то, что сократят срок, тоже не было, — отметил в экспресс-комментарии « Салідарнасці » Валерий Карбалевич. — Прокурор просил 15 лет, дали 14, дескать, смотрите, у нас суд независимый и даже не всегда идет на поводу у позиции прокуратуры.





Собеседник напомнил, что все президентские кампании в Беларуси сопровождались репрессиями по отношению к оппонентам Лукашенко.





— Такова судьба политиков, претендующих на высшую власть в Беларуси. Всегда президентские выборы сопровождались «посадками» кандидатов в президенты. Но если раньше их садили после выборов, то в ходе кампании 2020 года — сделали это до, потому что ситуация была гораздо более угрожающая для Лукашенко и надо было их нейтрализовать, — полагает Карбалевич.





Он указывает, что отличительной особенностью последних выборов была гораздо более серьезная угроза для Лукашенко проиграть. Этим во многом объясняется его поведение в течение года.





— Приговор нельзя обжаловать, и это еще одно подтверждение тому, что угрозу ощущают и понимают. Еще зимой, согласно независимым социологическим опросам, Бабарико был самым популярным политиком в Беларуси. Это реальная угроза.





Понятно, если бы он был на свободе, то его рейтинг бы не падал и точно был бы выше рейтинга Лукашенко. Вокруг Бабарико формировались бы какие-то структуры, потоки информации, настроения, он был бы в центре политической жизни страны и мог бы определять ее повестку. Допустить этого, с точки зрения Лукашенко, нельзя. Поэтому пока правитель будет у власти, очевидно, Виктор Бабрико не выйдет, — подытоживает политолог.