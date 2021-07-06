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Лукашенко созвал министров - обсуждают, как ответить на санкции

Лукашенко провел "санкционное" совещание.

Как сообщает телеграм-канал, максимально приближенный к правителю, во Дворце Независимости обсуждают «противодействие санкциям в отношении Беларуси». А анонсирует: «Ответ, очевидно, будет по всем фронтам».


– Никаких разговоров – чего-то недобрать, сократить темпы… Чего бы ни стоило, мы должны выдержать. Идет война! – прозвучало со старта из уст Лукашенко.

«Пул первого» приводит еще цитаты. Саліданасць публикует избранное. 

«Те, кто выбрал Беларусь в качестве геополитической мишени, забыли, что имеют дело с народом, который много чего пережил, но точно никогда не стоял на коленях и не молил о пощаде. И мы стоять на коленях не будем. Наш народ всегда сражался за правду и справедливость. Мы не станем разменной монетой и будем всеми возможными способами отстаивать свой суверенитет».

«Все эти «перемены» задумывались с одной целью: расчистить поле для своего бизнеса. Подобное мы уже наблюдали у наших южных соседей — украинцев. Уничтожили в Украине все производство, даже сельскохозяйственное. То же хотят и у нас. 

Все знают, что за санкциями стоят конкретные корпорации, финансирующие политические интересы ряда западных деятелей, многие из этих корпораций имеют криминальное прошлое, как и эти деятели».

«Они не говорят, что фактически санкции ведь не против белорусской власти, а против народа, в первую очередь рабочих людей. Цель — лишить их доходов, выкинуть на улицу. Фактически это карательная операция на современный манер».
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