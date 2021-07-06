"Ну нельзя же так унижать себя и свой народ, возлагая надежды на Кремль"
Доктор политологии Павел Усов прокомментировал информацию о том, что певица Анжелика Агурбаш обратилась к Путину с просьбой помочь остановить насилие в Беларуси.
Позже Анжелика инфомацию опровергла, но сказала, что "если будет возможность, обращусь. Попрошу помощи для всего белорусского народа"
Вот что думает об этом Усов:
"Я был уверен, что за год внутренних репрессий и государственного разбоя в Беларуси, воздыхания по поводу Путина и России закончились. Ну нельзя же так унижать себя и свой народ, возлагая надежды на Кремль. Целый год противостояния с режимом впустую.
Пока сознание части беларуского общества полностью не освободится от иллюзий по поводу России, страна не будет ни свободной, ни демократичной. Это аксиома. Нет других вариаций и возможностей, в которых восточный сосед имел бы иную роль и значение.
Призывать на помощь Путина - это убивать в себе беларуса. Лукашенко был и остаётся продуктом московской политики", - написал политолог.
"Белорусский партизан"
11:39 06/07/2021
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