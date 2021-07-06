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"Ну нельзя же так унижать себя и свой народ, возлагая надежды на Кремль"

Доктор политологии Павел Усов прокомментировал информацию о том, что певица Анжелика Агурбаш обратилась к Путину с просьбой помочь остановить насилие в Беларуси.



Вот что думает об этом Усов:

"Я был уверен, что за год внутренних репрессий и государственного разбоя в Беларуси, воздыхания по поводу Путина и России закончились. Ну нельзя же так унижать себя и свой народ, возлагая надежды на Кремль. Целый год противостояния с режимом впустую. 

Пока сознание части беларуского общества полностью не освободится от иллюзий по поводу России, страна не будет ни свободной, ни демократичной. Это аксиома. Нет других вариаций и возможностей, в которых восточный сосед имел бы иную роль и значение. 

Призывать на помощь Путина - это убивать в себе беларуса. Лукашенко был и остаётся продуктом московской политики", - написал политолог.
"Белорусский партизан"
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