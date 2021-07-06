В пятницу правительство Литвы объявило в стране чрезвычайную ситуацию на фоне усиления притока прибывающих из Беларуси мигрантов, преимущественно иракцев. Их число достигает 150 человек в день, что является рекордным показателем за последние три года.





«Мои коллеги по Европейскому совету совершенно ясно заявляют, что... власти Беларуси используют незаконную миграцию в попытке оказать давление на Европейский союз, включая Литву», – сказал Мишель на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой.





«Европейский союз громко и единогласно осуждает давление, оказываемое с использованием мигрантов. Я хочу выразить солидарность Европейского союза, – добавил он. – Я лично хочу заверить Литву в солидарности стран-членов (ЕС)».





Мишель добавил, что на следующей неделе побеседует с премьер-министром Ирака, чтобы обсудить репатриацию иракских граждан.





За четыре дня с пятницы по понедельник границу между Литвой и Беларусью, протяженность которой составляет 679 км, пересекли 560 мигрантов, в результате чего общее число мигрантов в этом году достигло 1232 человек.





«Очень сложно общаться с режимом, легитимность которого мы не признаем и который отправляет мигрантов не по ошибке или вследствие халатности, а специально, в качестве политического инструмента», – сказал Науседа на пресс-конференции.





26 мая Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет мешать мигрантам пересекать ее западную границу и проникать в ЕС.





Это произошло после того, как Евросоюз ввел санкции в ответ на инцидент с самолетом Ryanair, который был вынужден приземлиться в Минске, где власти арестовали находившегося на борту белорусского диссидента.





«Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить», – сказал Лукашенко.





Мишель пообещал, что на литовско-белорусскую границу будут направлены дополнительные сотрудники из европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.





Правительство Литвы распорядилось о строительстве палаточного городка на 1000 человек и попросило все муниципалитеты найти места для размещения мигрантов