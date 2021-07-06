Особо опасный преступник: 14 лет колонии усиленного режима - приговор Виктору Бабарико
Верховный суд озвучил приговор Виктору Бабарико - 14 лет лишения свободы.
Политик, который лишь заявил о своем намерении баллотироваться в президенты страны, обвинялся якобы в получении организованной группой взяток в особо крупном размере (часть третья статьи 430 УК), а также в «отмывании» средств, полученных преступным путем в особо крупном размере (часть вторая статьи 235 УК).
Своей вины Бабарико не признал. Дело против него он назвал политически мотивированным и отказался от дачи показаний в суде.
В чем обвиняют Виктора Бабарико - политика, который даже не успел стать кандидатом в президенты
Остальных фигурантов "дела Белгазпромбанка" приговорили в срокам от трех до шести с половиной лет лишения свободы.
"За умышленное убийство дают от 6 до 15 лет", - прокомментиовал приговор адвокат Виктора Бабарики Александр Пыльченко. Он уверен, что все скоро закончится, и дело политзаключенного будет пересмотрено.
Поскольку приговор вынес Верховный суд, обжалованию решение суда не подлежит.
Напомним, судья на процессе Игорь Любовицкий
Прокурор — Сергей Гиргель
Белорусский партизан
10:04 06/07/2021
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