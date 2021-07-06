Политик, который лишь заявил о своем намерении баллотироваться в президенты страны, обвинялся якобы в получении организованной группой взяток в особо крупном размере (часть третья статьи 430 УК), а также в «отмывании» средств, полученных преступным путем в особо крупном размере (часть вторая статьи 235 УК).





Своей вины Бабарико не признал. Дело против него он назвал политически мотивированным и отказался от дачи показаний в суде.





В чем обвиняют Виктора Бабарико - политика, который даже не успел стать кандидатом в президенты



