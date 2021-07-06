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После осмотра дома задержан известный активист Павел Виноградов

К активисту Павлу Виноградову, который живет в Березино, пришли с осмотром.



Об этом он сообщил в своем Facebook, пишет НН.

После осмотра Павла задержали и доставили в местный ИВС. Его будут судить по ст. 24.23 КоАП (Призывы к несанкционированному массовому мероприятию) за пост в Facebook, размещенный 8 мая.

Там, по мнению милиции, содержится призыв к выходу на акцию. У активиста изъяли технику, наклейку с Погоней, которую кто-то повесл на почтовый ящик и табличку с номером дома в БЧБ-тонах.
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