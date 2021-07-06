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Стала прозрачной, но держится твердо — адвокат о состоянии политзаключенной Марфы Рабковой

Адвокат Наталья Мацкевич встретилась с правозащитницей Марфой Рабковой, которая с сентября 2020 года находится в заключении.


"Она стала тонкой, прозрачной, но держится твердо", — поделилась впечатлениями от встречи адвокат.
 
Рабкова говорила о прочитанном недавно утверждении о том, что "не люди выбирают времена, в которых жить, а времена выбирают людей". И как продолжение этой мысли она сказала адвокату: "Если время выбрало нас, мы должны справиться".

Правозащитница Татьяна Гацура-Яворская, которая в апреле оказалась в одной камере в минском СИЗО №1 с Марфой Рабковой, говорила, что девушка за 8 месяцев заключения похудела на 12 килограммов. В конце июня Марфе продлили срок заключения под стражей еще на три месяца.

Марфа Рабкова — координатор волонтерской службы лишенного регистрации правозащитного центра "Весна". Ее задержали в минувшем сентябре. С тех пор она находится в заключении. По данным правозащитников, ее обвиняют по трем статьям УК: в финансировании и обучении в участии в массовых беспорядках (ч. 3 арт. 293 УК), разжигание социальной вражды к власти (ч. 3 ст.130 УК) и участие в преступной организации (ч. 2 ст. 285 УК). Марфе грозит до 12 лет лишения свободы. Правозащитники признали ее политзаключенной.
Ex-press.by
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