



"Она стала тонкой, прозрачной, но держится твердо", — поделилась впечатлениями от встречи адвокат.

Рабкова говорила о прочитанном недавно утверждении о том, что "не люди выбирают времена, в которых жить, а времена выбирают людей". И как продолжение этой мысли она сказала адвокату: "Если время выбрало нас, мы должны справиться".





Правозащитница Татьяна Гацура-Яворская, которая в апреле оказалась в одной камере в минском СИЗО №1 с Марфой Рабковой, говорила, что девушка за 8 месяцев заключения похудела на 12 килограммов. В конце июня Марфе продлили срок заключения под стражей еще на три месяца.





Марфа Рабкова — координатор волонтерской службы лишенного регистрации правозащитного центра "Весна". Ее задержали в минувшем сентябре. С тех пор она находится в заключении. По данным правозащитников, ее обвиняют по трем статьям УК: в финансировании и обучении в участии в массовых беспорядках (ч. 3 арт. 293 УК), разжигание социальной вражды к власти (ч. 3 ст.130 УК) и участие в преступной организации (ч. 2 ст. 285 УК). Марфе грозит до 12 лет лишения свободы. Правозащитники признали ее политзаключенной.