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Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев считает, что обвинение по ст. 356 УК РБ «Измена государству», сегодня при желании можно предъявить любому белорусу.





Андрею Александрову, предполагает целый ряд квалифицирующих признаков, и она, как правило, применялась в отношении специального субъекта, то есть, сотрудника государственного органа, — — Статья 356 УК, по которой предъявлено обвинение, предполагает целый ряд квалифицирующих признаков, и она, как правило, применялась в отношении специального субъекта, то есть, сотрудника государственного органа, — сказал юрист в эфире Маланка Медиа. — Но если ее читать полностью, то видно, что она носит возможность применения для очень широкого круга лиц, где субъектом может являться любой гражданин РБ.





Если посмотреть, пишет Салідарнасць, что одним из квалифицирующих действий состава этого преступления является оказание какой-либо помощи иностранному государству, международной или иностранной организации либо ее представителям в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, то становится понятно, что окончание этой статьи дает возможность очень широкого толкования. К сожалению, похоже, именно эту часть правовой нормы, скорее всего, используют в отношении Андрея.





Юрист указывает на главную проблему в политических делах в Беларуси.





— Эта проблема заключается в том, что особенности уголовного политического преследования, под которое подпадает множество людей, скрыты от общественности. У адвокатов берут подписку о неразглашении, как и в деле с Андреем Александровым, и мы знаем только номер статьи и о том, что предъявлено обвинение. Но о каких-то подробностях, о том, какую структуру это обвинение выстроило, мы можем только догадываться.





Но, повторюсь, если читать саму статью, становится понятно, что органы уголовного преследования могли очень широко трактовать, что является оказанием помощи иностранному государству. А если они еще попытались трактовать, что эта помощь была направлена на национальную безопасность, то, что называется, могли «натянуть сову на глобус» и, воспользовавшись такой широкой трактовкой, предъявить обвинение, в том числе и Андрею Александрову, — говорит юрист.





Он отмечает, что в белорусском законодательстве слишком размытые формулировки таких определений, как «национальная безопасность», «интересы национальной безопасности» и «вред национальной безопасности».





— Есть правовой акт, который называется «Концепция национальной безопасности», и он, что называется, резиновый настолько, что любому здравомыслящему человеку не составит особого труда включить логику человека в форме, чтобы под практически любое действие подвести причинение вреда национальной безопасности РБ, исходя из того, что «вред национальной безопасности» трактуется очень широко.





И это будет еще одно дело (по обвинению Андрея Александрова), которое будет свидетельствовать о том, что правоохранительная система РБ очень широко трактует и так достаточно широко написанный правовой акт.





Если раньше эти случаи были единичны, то сейчас такие процессы исчисляются десятками, если не сотнями, И процесс в отношении Андрея стал одним из таких, когда нормы права отходят на второй план, и то, чем руководствуются силовые ведомства, это какие-то их собственные интересы, — говорит представитель БАЖ.





Он указывает и на другие особенности белорусского законодательства, которые, по его мнению, используются властью для преследования журналистов в Беларуси.





— Толкования деятельности журналиста международное и согласно белорусскому законодательству не совпадают. В белорусском законодательстве очень узкое понимание критериев работы журналистов. Отличительной особенностью нашего законодательства является то, что для того, чтобы покарать, наказать, формулировки пишутся настолько расплывчато, что можно наказать практически любого.





Совсем другая ситуация, когда закон должен защищать человека, тогда, наоборот, делается все, чтобы наименьшее количество людей было охвачено защитой закона, — отметил Олег Агеев.





Он напомнил, что сегодня 26 сотрудников медиа-сектора Беларуси лишены свободы, находятся под уголовным и административным преследованием в местах несвободы.





— В некоторых случаях мы отмечаем факты бесчеловечного и жесткого обращения, которое могут подпадать под международное определение «пытки». И мы все наши усилия на сегодняшний день направляем на защиту коллег, — сказал зампредседателя БАЖ.