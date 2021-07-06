Белорусы требовали не относить БЧБ-флаг к символике нацистов: Что ответили в Администрации Лукашенко

Неделю назад в Администрацию президента, Палату представителей и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь отправилась петиция против внесения бело-красно-белого флага и лозунга «Жыве Беларусь!» в список нацистской символики с 647 подписями беларусов. Из Администрации президента уже пришел ответ, подписанный начальником главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорием Шлыком.