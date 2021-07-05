Афганские военные сотнями бегут в Таджикистан, спасаясь от талибов

Как передает таджикское информационное агентство "Ховар" со ссылкой на пресс-службу пограничных войск страны, в ночь на понедельник в Таджикистан через границу вошли 1037 афганских военнослужащих. По данным агентства, за день до этого, в воскресенье 4 июля, в Таджикистан бежали еще 94 афганских военных, пишет Русская служба Би-би-си.





Таджикистан разрешил афганским военнослужащим въезд на территорию страны. "Ховар" сообщает, что афганские военные переходили границу не одновременно, а группами по несколько десятков человек в разных местах границы. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил мобилизацию 20 тысяч военнослужащих для укрепления таджикско-афганской границы.





Интерфакс 3 июля сообщил, что более 300 афганских военных отступили на территорию Таджикистана под натиском отрядов движения "Талибан" (признано в России экстремистским и запрещено). В июне на таджикскую территорию бежали десятки афганских военных.





Кроме того, Россия, Иран и Турция временно приостановили работу своих дипломатических миссий в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана - это связано с опасениями в связи с наступлением талибов. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов подтвердил агентству ТАСС, что работа российского генерального консульства в Мазари-Шарифе будет приостановлена и объяснил это так: "Ситуация подвижная, афганские силовики, как говорится, сдали слишком много уездов. Естественно, это вызывает нервозность".





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