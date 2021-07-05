Дмитрий Кулеба: Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Украина получит членство в НАТО. Об этом он заявил 6 июля на форуме "Украина 30", передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим. А пока мы не члены большого Альянса, мы должны окружить себя альянсами с дружественными государствами", – сказал Кулеба.
Он добавил, что на данный момент Украина развивает военно-техническое сотрудничество с США, Британией и Турцией.
"Мы пока не являются членами НАТО. У нас нет гарантий безопасности от других государств. Ряд важных стран мира по исключительно политическим причинам не продают нам вооружение, которое способно укрепить нашу оборону. Это суровая реальность", – добавил он.
19:44 05/07/2021
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