+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Дмитрий Кулеба: Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Украина получит членство в НАТО. Об этом он заявил 6 июля на форуме "Украина 30", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим. А пока мы не члены большого Альянса, мы должны окружить себя альянсами с дружественными государствами", – сказал Кулеба.

Он добавил, что на данный момент Украина развивает военно-техническое сотрудничество с США, Британией и Турцией.

"Мы пока не являются членами НАТО. У нас нет гарантий безопасности от других государств. Ряд важных стран мира по исключительно политическим причинам не продают нам вооружение, которое способно укрепить нашу оборону. Это суровая реальность", – добавил он.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]