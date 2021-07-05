"Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим. А пока мы не члены большого Альянса, мы должны окружить себя альянсами с дружественными государствами", – сказал Кулеба.





Он добавил, что на данный момент Украина развивает военно-техническое сотрудничество с США, Британией и Турцией.





"Мы пока не являются членами НАТО. У нас нет гарантий безопасности от других государств. Ряд важных стран мира по исключительно политическим причинам не продают нам вооружение, которое способно укрепить нашу оборону. Это суровая реальность", – добавил он.



