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Мнение. Раскрытие нового заговора может иметь системные последствия

Новая волна репрессий и усиление международной изоляции страны могут стать результатом раскрытия нового заговора, о котором Александр Лукашенко сообщил 2 июля.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook Павел Усов, руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава), доктор политических наук. Он считает, что данные заявления могут "иметь системные последствия для республики".

Среди возможных сценариев развития событий эксперт назвал следующие:

~ третья волна репрессий и террора по отношению к гражданскому, культурному и интеллектуальному сообществу;

~ расширение международной самоизоляции страны;

~ усиление напряжённости на границах с Литвой, Латвией, Польшей, Украиной;

~ полное закрытие границ для перемещения граждан;

~ ужесточение режима жизнедеятельности общества;

~ обращение к РФ за военной поддержкой в рамках региональной группировки войск.
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