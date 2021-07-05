+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

МИД Украины: Лукашенко изолирует Беларусь своими заявлениями о доступе в Крым

Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, все больше изолирует Беларусь своими заявлениями, в частности о том, что обратится в РФ для получения прямого доступа на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Лукашенко изолирует Беларусь своими заявлениями о доступе в Крым - Джапарова
Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, все больше изолирует Беларусь своими заявлениями, в частности о том, что обратится в РФ для получения прямого доступа на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.


"Провокационные заявления Лукашенко - мы видим, что в последние недели они становятся более активными и гласными. Вспомним его последние заявления про Крым и про то, что, мол, он обратится в РФ с тем, чтобы Беларусь имела прямой доступ на оккупированный полуостров. Напомню об одном - чем больше такие заявления произносятся Лукашенко, тем больше он изолирует свою страну", - заявила Джапарова во время отдельного брифинга для журналистов на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".

Она также добавила, что в Украине не поддерживают провокационных заявлений Лукашенко, но "солидарны с народом Беларуси".
interfax.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]