Выступая 2 июля во Дворце независимости, Лукашенко сообщил о масштабной – и, разумеется, успешной антитеррористической операции, в результате которой были вскрыты «спящие» ячейки террористов, «так называемые отряды самообороны». Целью их, по словам правителя, была «насильственная смена власти в день икс».





Как заявил Лукашенко, недавно эти силы «пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах», а также была попытка подрыва узла связи ВМФ России в Вилейке. За неделю до этого на границе с Литвой якобы был перехвачен беспилотник с прикрепленной к нему канистрой со взрывчаткой.





Кроме того, Александр Лукашенко довольно подробно рассказал о покушении на убийство ведущего телеканала СТВ Григория Азаренка. А уже 3 июля на госТВ показали видео «спецоперации» по задержанию нападавших.





Впрочем, сюжет с большим количеством нестыковок вызвал больше вопросов, чем ответов. Да и в целом история об очередных выявленных «террористах» живо напомнила предыдущий «заговор юриста и пушкиниста» с целью «госпереворота», хоть и в меньших масштабах.





А суть того и другого образно и емко передана в знаменитой «Пародии на плохой детектив» Владимира Высоцкого (канистра вместо батона со взрывчаткой и планируемое нападение не на таксиста, а на телеведущего – это уже, право, детали).





Поиск внешних и внутренних врагов – дело для белорусского режима не новое, даже привычное. Но в этот раз «заговор раскрыли» сразу по четырем направлениям – не многовато ли?





«Дать людям посыл, чтобы они ни в чем вообще не участвовали, потому что якобы все находится под контролем государства»





– Было очень много всего сказано, звучали фамилии, а в сюжете были показаны даже лица конкретных людей, которые проходят по этим делам, – поделился с Филином своими наблюдениями руководитель центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек. – Но в целом выглядит все довольно скомкано. Как будто эту информацию планировалось представить в разное время, а пришлось срочно формировать и выдавать все сразу, в один день, к 3 июля, чтобы показать, что идет заговор против государства





По мнению юриста, поводом для «спецоперации» могла послужить косвенная информация, обнаруженная в ходе мониторинга спецслужбами интернет-источников– чатов, телеграм-каналов и так далее.





– В любом случае существует презумпция невиновности: сначала суд должен установить и доказать, было ли покушение, кто его готовил и какими средствами и так далее. А мы видим разглашение тайны следствия на высоком уровне – что, даже учитывая должностные полномочия Лукашенко, недопустимо.





Часть белорусов, простых обывателей получает в результате большую дозу страха, это негативно сказывается на психологическом состоянии людей. Возможно, в этом и состоит одна из целей – дать людям посыл, чтобы они ни в чем вообще не участвовали, прекратили любую протестную деятельность, потому что якобы все находится под контролем государства.





Страна наша маленькая и сегодня практически все, кто не соблюдает меры предосторожности, цифровой безопасности, допускают много ошибок, когда пишут в соцсетях. Мониторинг социальных сетей происходит ежедневно – следователи, оперативники, ОАЦ работают бесперебойно, и прокуроры возбуждают очень много уголовных дел за оскорбление представителей власти.





К сожалению, масштаб происходящего сложно оценить, потому что многие люди не обращаются ни к журналистам, ни к правозащитникам, чтобы предать огласке свой случай.





Это меня беспокоит: люди стихийно, на эмоциях, пытаются противостоять репрессивной машине, существующей системе, а, получается, попадают под аресты и большие сроки. Возможно, кому-то из горячих голов пришла мысль и о «каре» для пропагандиста.





Что до реалистичности сценария «покушения» на Григория Азаренка, бывший следователь прокуратуры относится к показанному по госТВ сюжету довольно скептично:





– В свое время я расследовал уголовные дела по убийствам, приготовлению, покушениям на убийства. Процесс планирования и подготовки подобных преступлений очень сложен. Исходя из моей практики, этим могут заниматься или профессионалы (я имею в виду специально обученных людей – к примеру, бывших спецназовцев), или криминалитет. Но чтобы простые обыватели продумали такие действия – сомнительно.





Предположу, что, скорее, был эмоциональный всплеск – кто-то в интернете проговорился о желании попугать, и это высказывание не прошло мимо внимания спецслужб, которые фильтруют в том числе социальные сети, чаты и группы.





«Вал устрашений, реальных или виртуальных терактов, будет нарастать»





Егор Лебедок. – В этом смысле ничего нового не произошло, просто добавилась фактура. – Лукашенко нечего предложить, поэтому информационный трэш на тему заговоров и прочего будет продолжаться, – считает военный эксперт. – В этом смысле ничего нового не произошло, просто добавилась фактура.





На мой взгляд, более важно то, что пропустили мимо ушей, а Лукашенко это повторил дважды или даже трижды, если учитывать посещение театра. Это фраза, в разных вариациях, приблизительно такая: «Если после того, как мы все это показали и рассказали, люди не поняли – то речь не о недопонимании, это враги».





До этого подобная риторика звучала в передачах СТВ, мол, либерализм и непонимание – это плохо, в «Мінскай праўдзе» и подобных газетах людей, сомневающихся в приемлемости методов власти, называли «шестой колонной». Лукашенко сказал проще: враги. И это, на мой взгляд, квинтэссенция всего сказанного.





Сознательно или подсознательно, Лукашенко хочет добиться максимума лояльности тех, кто на местах, в среднем управленческом звене реализует его методы управления, решения и так называемые законы. Сейчас уже недостаточно отмолчаться – нет, ты должен быть тотально лоялен…





Поскольку нет позитивной повестки дня, возможности дать людям «чарку и шкварку», так как денег, извините, нет, то придется снова их пугать… Вал устрашений, реальных или виртуальных терактов, будет нарастать.





Оценивая озвученные правителем «попытки терактов», эксперт отмечает:





– Тема Азаренка – это подтверждение значимости своих решений для силовиков, потому что многие, когда тому вручили медаль «За отвагу», сказали, если переводить на цензурный – «неправильно сделали». То есть нужно подкрепить: если я даю награды, то заслуженно – посмотрите, он мужик, сам на бандита бросился…





Второе (и это, что важно, было сказано без бумажки) – мол, хотели отрезать язык, вон она какова, демократия – это угроза «вертикальщикам», запугивание своих же. Почему Азаренок? Его, к сожалению, благодаря трэшу «раскрутили», причем во многом независимые СМИ, соответственно эту фигуру решили использовать.





Рассказ о попытке подрыва российского узла связи в Вилейке, как считает эксперт, – посыл, что «мы защищаем Россию не только идеологически, но и в боевом порядке». Плюс попытка торга – 6 июня истек срок соглашения по размещению в Беларуси РЛС «Волга» и станции «Антей» в Вилейке, и фактически обе станции и персонал находятся в нашей стране, не имея на то официальных оснований.





– Все эти темы и события Лукашенко специально свел в одну – массовый террор, – резюмирует эксперт. – Но, с другой стороны, коль скоро он озвучил тему про «отряды самообороны» и преподнес это как нечто новое, хотя силовики давно в курсе о существовании таких отрядов, значит, больше показывать нечего.





Что еще остается – канал Тихановской и 100 тысяч подписчиков, которых, по утверждению Лукашенко, «всех мы знаем в лицо»? Или слесаря Петровича с ключом не той резьбы поймают? Планка «заговоров» все опускается, и дальше формально раскручивать будет нечего – трэш будет нарастать на локальном уровне.