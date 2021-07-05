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Анжелика Агурбаш обратилась к Путину: Прошу помочь остановить это беззаконие

Певица Анжелика Агурбаш, выдачи которой требуют беларуские власти, попросила помощи у президента РФ Владимира Путина.

Анжелика Агурбаш обратилась к Путину: Прошу помочь остановить это беззаконие
Текст обращения артистки публикует NEWS.ru.

"Владимир Владимирович, нужно остановить ту степень террора и агрессии, которая сейчас происходит по отношению к белорусскому народу. Я не за себя, я за белорусский народ прошу вас помочь остановить это беззаконие. 

Сейчас Беларусь теряет лучших представителей нации. Они сидят в тюрьме, под следствием. Эта ситуация очень серьёзная, потому что Александр Григорьевич на сегодняшний день просто губит Беларусь и губит белорусов", — обратилась к Путину Агурбаш.

Ранее певица в беседе с NEWS.ru ответила на требование официального Минска выдать её для правосудия — певицу намерены привлечь к уголовной ответственности. 

Артистка заявила, что никуда уезжать не планирует, так как абсолютно уверена в своей невиновности. Она считает, что две статьи, по которым против неё возбудили уголовное дело, «ничтожны» и не имеют к ней никакого отношения.

Также Агурбаш подтвердила, что выходила прошлым летом к посольству Беларуси в Москве, когда в Беларуси проходили митинги после президентских выборов. Однако она не считает, что это можно назвать митингом, — у здания посольства, по её словам, собирались неравнодушные белорусы, которые живут в Москве.

"Я не делала ничего плохого. Я всего лишь высказывала своё мнение — это моё право, данное мне по закону. Это мои конституционные права. Я выражала своё отношение к происходящему. Поэтому обвинять меня в разжигании вражды и розни — это безумие абсолютное. Я человек мира. Я всегда выступала только за мир, любовь и справедливость", — добавила Агурбаш.

Ранее сама Агурбаш поделилась с подписчиками в Instagram новостью, что против неё на родине возбуждено уголовное дело по двум статьям. Одна касается разжигания вражды или розни и предполагает наказание до 12 лет лишения свободы. Во второй речь идёт о публичном оскорблении президента страны, что карается сроком заключения до трёх лет.

Сегодня Генпрокуратура РБ подтвердила информацию о заведении уголовных дел на певицу, российской стороне направлена просьба о выдаче артистки в Беларусь.
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